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Польша все же готовится к войне, а не миру в Украине: детали

В Польше гражданские аэропорты готовят к возможному использованию армией

сегодня, 07:40
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Кравцев Сергей

Польша работает над приспособлением гражданских аэропортов к военным потребностям. Министерство обороны и Министерство инфраструктуры уже ведут переговоры по модернизации аэропортов для оборонных целей, а на некоторых аэродромах уже начаты соответствующие работы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Polskie radio".

Польша все же готовится к войне, а не миру в Украине: детали

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото из открытых источников

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна должна расширить сеть аэропортов двойного назначения, которые могут использоваться как для гражданских, так и для военных нужд.

"Каждый аэропорт должен быть адаптирован и определенным образом приспособлен к возможности сотрудничать, работать с военными", – подчеркнул он.

"В Польше уже есть аэродромы, которые выполняют обе функции. Например, международный аэропорт Краков-Балицы, где расположена военно-воздушная база, или часть аэропорта имени Фридерика Шопена в Варшаве, которая также используется военными", – отметил глава Минобороны Польши.

Заместитель министра инфраструктуры Мацей Ласек подтвердил, что правительство проводит переговоры о расширении этой практики на 15 гражданских аэропортов. Он пояснил, что в военной части аэропортов могут размещаться транспортные узлы, пункты эвакуации, центры оказания помощи или грузовые хабы.                                                  

На вопрос о сроках готовности этой инфраструктуры он ответил, что "это уже происходит".

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