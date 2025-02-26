Польша все же готовится к войне, а не миру в Украине: детали

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Кравцев Сергей
Польша работает над приспособлением гражданских аэропортов к военным потребностям. Министерство обороны и Министерство инфраструктуры уже ведут переговоры по модернизации аэропортов для оборонных целей, а на некоторых аэродромах уже начаты соответствующие работы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Polskie radio".
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото из открытых источников
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна должна расширить сеть аэропортов двойного назначения, которые могут использоваться как для гражданских, так и для военных нужд.
Заместитель министра инфраструктуры Мацей Ласек подтвердил, что правительство проводит переговоры о расширении этой практики на 15 гражданских аэропортов. Он пояснил, что в военной части аэропортов могут размещаться транспортные узлы, пункты эвакуации, центры оказания помощи или грузовые хабы.
На вопрос о сроках готовности этой инфраструктуры он ответил, что "это уже происходит".
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