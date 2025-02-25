Поляки дали ответ, поддерживают ли заключение быстрого соглашения между Украиной и РФ

Почти шесть из десяти поляков, опрошенных на тему, как, по их мнению, должна вести себя Украина в войне с Россией, считают, что она должна "быстро двигаться к заключению мира". Как передает издание "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Opinia24 для Радио ZET.

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

Социологи спросили поинтересовались у поляков: "Как сейчас должна вести себя Украина в условиях войны?".

В итоге 30% опрошенных заявили, что украинцы не должны прекращать боевые действия.

Но подавляющее большинство респондентов 57% заявили, что Украина должна быстро двигаться к мирному урегулированию.

Еще 13% поляков признали, что им сложно найти ответ и не знают, как правильнее действовать Украине.

Отмечается, что в то же время больше мужчин (35%), чем женщин (26%) ответили, что Украина не должна "уступать в борьбе". 55% мужчин и 59% женщин выразили мнение, что она должна "быстро добиваться мира", тогда как каждый десятый мужчина (10%) и примерно каждая шестая женщина (15%) признались, что не имеют мнения по этому поводу.

Наибольшая доля сторонников быстрого завершения трехлетних боевых действий наблюдается среди избирателей "Конфедерации" – так считают 74% в этой группе.

Наименьший процент тех, кто так считает, среди сторонников "Гражданской коалиции". 44% избирателей партии ставят на такое решение.

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Также издание "Комментарии" сообщало – стало известно, поддерживают ли американцы решение, чтобы Украина договорилась с РФ.



