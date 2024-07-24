Польша выставила ультиматум Украине: без чего членства в ЕС может не быть

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш считает, что официальная Варшава в будущем не должна одобрять членство Украины в Европейском союзе до тех пор, пока не будет решен вопрос о Волынской трагедии 1943 года. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает польское издание Polsatnews.pl.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш

Польский министр заявил о поддержке своей страной Украины "по возможности" в контексте продолжающейся широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ.

Однако отметил, что в отношениях между Варшавой и Киевом "не все идеально из-за нерешенности исторических вопросов".

По его мнению, на фоне евроинтеграции Украины власти Польши должны "поставить ультиматум".

"Вход Украины в Евросоюз не будет, если не будет решен Волынский вопрос", — цитирует польское издание Косиняк-Камиша.

Говоря о текущей ситуации на фронте в Украине, он подчеркнул, что для польской стороны "конец войны означает только победу Украины".

"Любой другой случай все еще является прямой угрозой войны для Польши", — высказался чиновник.

Также глава Минобороны Польши доволен тем, что техника поступает в Украину в рамках оборонной поддержки, но отметил рост риска, что это будет проблемой для поставок перед осенью и зимой из-за масштабного разрушения критической инфраструктуры.

Напомним, обоюдные этнические чистки конфликтующего польского и украинского населения, осуществленные Украинской Повстанческой Армией, которые подчинялись ОУН и польской Армии Крайовой с участием польских батальонов шуцманшафта, советских партизан и украинского и польского гражданского населения во 1943 году.

Украинские историки в основном начали исследовать эту тему после провозглашения независимости. Активизация исследований произошла после Революции достоинства, поскольку в 2015 году были рассекречены архивы бывших репрессивных органов СССР до 1991 года, хранившиеся в фондах на территории Украины.

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