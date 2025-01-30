Польша выставляет ультиматум Украине об членстве в НАТО и ЕС: что думают сами поляки

Польские политики несколько раз заявляли в ультимативном тоне, что Украина не будет членом НАТО и ЕС, если не решит вопрос Волынской трагедии. Опрос IBRiS, проведенный для "Rzeczpospolita", выяснил, какую позицию в этом вопросе занимают сами поляки.

Отношение поляков к членству Украины в НАТО и ЕС из-за Волынской трагедии

Согласно опросу IBRiS, 50,2% поляков считают, что без закрытия дел об эксгумации тел во время Волынской трагедии Украина не должна вступить в НАТО или Европейский Союз. Из них 27,7% категорически против того, чтобы Украина была членом НАТО или ЕС без решения вопроса Волынской трагедии, а остальные 22,5% склоняются к этому мнению.

34,8% поляков противоположного мнения. Из них 14,4% однозначно считают, что Украина должна быть членом НАТО или ЕС, несмотря на проблему вопроса Волынской трагедии, а еще 20,4% подвержены этому варианту. Еще 15% затруднились с ответом.

Подавляющее большинство поляков, которые находятся в группе тех, кто выставляет Украине ультиматум относительно членства в НАТО и ЕС из-за вопроса эксгумации – это представители оппозиции (ПИС, Конфедерация).

В другом опросе, Центр Миерошевского спросил поляков по поводу причин, почему Украина не соглашается на условия Польши относительно Волынской трагедии. 52% респондентов считают, что Украина избегает эксгумации, потому что эта тема "для нее сложна и неудобна". Однако 20% ответили, что Польша не хочет принять условия Украины, связанные с эксгумациями, а 18% указали на недостаточное участие польских властей в решении этого вопроса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше выставили ультиматум Украине без которого невозможно вступление в ЕС.

Также "Комментарии" писали, что польские политики продолжают использовать Волынскую трагедию для давления на Украину.