Польша выступила с предложением, если Путин откажется прекратить огонь в Украине

Запад должен не жить ожиданиями, а уже сейчас оказать серьезное давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот "отказался от своих целей в Украине". Агрессор должен почувствовать боль санкций и понимать, что это еще не предел и они могут быть в разы острее. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает The Guardian.

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

"Мы надеемся, что стороны найдут способ прекратить огонь и провести продуктивные, реальные переговоры о прекращении этой войны и восстановлении уважения к международному праву", — сказал топ-дипломат Польши.

Он заявил, что коллективному Западу необходимо продолжать оказывать давление на Путина.

"Если он (Путин – ред.) снова отвергнет его (прекращение огня – ред.), то логичным выводом будет то, что давление следует оказывать не на жертву агрессии, а на виновника агрессии, пока он не почувствует боль и не станет более благоразумным", — отметил Сикорский.

Глава МИД Польши также напомнил о решении польского правительства отозвать разрешение на открытие российского консульства в Кракове, что привело к его закрытию.

Этот шаг последовал за правительственным расследованием прошлогоднего пожара, уничтожившего крупный торговый центр в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что пожар был "вызван поджогом, заказанным российскими спецслужбами".

"Это совершенно неприемлемо, поэтому российскому консульству придется уйти. У них будет еще одно, и, если эти атаки продолжатся, мы примем дальнейшие меры", — сказал Сикорский.

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