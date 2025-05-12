Польша выступила с предложением, если Путин откажется прекратить огонь в Украине

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Кравцев Сергей
Запад должен не жить ожиданиями, а уже сейчас оказать серьезное давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот "отказался от своих целей в Украине". Агрессор должен почувствовать боль санкций и понимать, что это еще не предел и они могут быть в разы острее. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает The Guardian.
Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников
Он заявил, что коллективному Западу необходимо продолжать оказывать давление на Путина.
Глава МИД Польши также напомнил о решении польского правительства отозвать разрешение на открытие российского консульства в Кракове, что привело к его закрытию.
Этот шаг последовал за правительственным расследованием прошлогоднего пожара, уничтожившего крупный торговый центр в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что пожар был "вызван поджогом, заказанным российскими спецслужбами".
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