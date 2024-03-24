Польша вызвала посла России через российскую ракету: что ему скажут

Из-за вошедшей в воздушное пространство Польши российской ракеты, Варшава вызывает посла России для вручения ноты протеста. Как пояснил заместитель министра иностранных дел Анджей Шейна, российский посол услышит недовольство от Польши.



Заместитель министра обороны Польши Анджей Шейна. Фото из открытых источников

Польша собирается подчеркнуть неприемлемость российских ракет в ее воздушном пространстве.

Анджей Шейна. "Я не хочу говорить, какие дальнейшие шаги будут сделаны, потому что это не первый случай, когда крылатая ракета из РФ пересекает польскую границу. Я думаю, что мы рассмотрим возможность сильнее подчеркнуть не только наше недовольство, но и нашу позицию, поскольку такие действия абсолютно неприемлемы, особенно в контексте членства Польши в НАТО и наших союзнических обязательств", — рассказал

Также спикер МИД Польши Павел Вронский заявил, что Варшава потребует от России объяснений в связи с очередным нарушением воздушного пространства страны.

Напомним, что во время массированной атаки России по Украине одна из ракет пересекла границу и вошла в воздушное пространство Польши. Впоследствии она сменила маршрут и полетела в сторону Украины, нацелившись на объекты во Львовской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше подтвердили информацию о залетевшей на ее территорию российской ракете. Впоследствии Польша объяснила, почему не сбила российскую ракету, вошедшую в воздушное пространство страны на 39 секунд.

Также "Комментарии" писали, что в Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько удалось уничтожить российских ракет и дронов, которые атаковали Украину 24 марта. По официальным данным силами ПВО было сбито 18 ракет и 25 дронов.