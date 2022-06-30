Польша закончила строительство стены на границе с Беларусью: как выглядит ограждение (ВИДЕО)

Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью. Протяженность стены составляет 186 километров, а ее высота – 5,5 метра. Об этом сообщила погранслужба Польши в Twitter, 30 июля.

Польша закончила строительство стены на границе с Беларусью (скрин с видео)

"5 января началось строительство физического барьера на польско-белорусской границе. Сейчас работы подходят к концу", — говорится в сообщении польской стороны.

Понятно, что стену строили 5 месяцев. Она проходит на территории Люблинского и Подлясского воеводств, ее длина – 186, 25 км, а высота – 5,5 метра. Заграждение полностью укреплено колючей проволокой. На его строительство израсходовано 49 тысяч тонн металла.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Украина и Польша продолжают сближение. Украина и Польша продолжают стремительно крепить связи. 1 июня впервые прошли украинско-польские межправительственные консультации. В них принял участие и президент Владимир Зеленский. Украинский премьер Денис Шмигаль сообщил, что по результатам консультаций было принято совместное заявление, в котором Польша обязалась поддерживать евроантлантическую и европейскую интеграцию Украины, а также помочь нам восстановить страну после войны. Подписан ряд важных меморандумов. Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько объясняет: как показали недавние события, граница с Беларусью (имеющая Польша) – это фактически граница с россией, через которую россияне без проблем могут атаковать, что и произошло в Украине, акцентирует аналитик. По словам политического эксперта Дениса Гороховского, о том, что агрессия россии запустила процесс изменения мирового порядка, сегодня можно говорить уже как о свершившемся факте. И речь в этом случае, подчеркивает он, идет речь не только о потере России своих позиций и влиянии на международной арене.





#bariera????

25.01 ruszyła budowa bariery fizycznej na granicy????

Dziś prace nad nią dobiegają końca.

5 miesięcy intensywnych robót,nadzór i odbiór prowadzony był przez inspektorów budowanych-funkcjonariuszy i pracowników SG.

186,25 km, 49 tys.ton stali

Będzie bezpieczniej ? pic.twitter.com/XN02Vxfhqx — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 30, 2022

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