Польша ждет от Путина новых провокаций: о чем инцидент с самолетами РФ

Конфликтный случай в польской зоне ответственности, когда истребители из Нидерландов перехватили российские самолеты-нарушители – это попытка РФ провести проверку бдительности и единства сил НАТО. В будущем не исключается, что кремлевский диктатор Владимир Путин и дальше будет прибегать к подобным провокациям.

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Об этом сообщает PAP , ссылаясь на заявление по поводу инцидента вблизи Польши польского премьер-министра Матеуша Моравецкого.

"Путин и Кремль будут продолжать прибегать к новым и новым провокациям. Они таким образом испытывают бдительность, они проверяют согласованность и единство Североатлантического Альянса", — сказал польский чиновник.

Далее Моравецкий отметил, что то, что произошедший случай говорит о том, что сейчас нужно сохранять спокойствие, но реакция должна быть быстрой, согласованной с союзниками.

"Здесь снова сработали все процедуры", — продолжил польский премьер.

Комментируя эту историю, глава польского правительства вспомнил о происшествии 15 ноября, именно тогда, когда продолжались российские ракетные обстрелы, неподалеку от польско-украинской границы в городке Пшеводуве, это польская территория, сорвалась ракета, и погибли два поляка.

"Тогда мы также приняли правильные решения вместе с нашими союзниками", — резюмировал польский чиновник.

Важно, что два истребителя F-35 из Нидерландов перехватили три российских военных самолета, пролетавших над польской зоной ответственности Альянса недалеко от города Калининград.

При этом самолет Ил-20М Кут-А из РФ сопровождали два Су-27, которые приближались к границе Польши, однако через некоторое время два F-35 Нидерландов "вывели" истребители России.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия обязала свои учебные заведения закупить макеты оружия на десятки миллионов.