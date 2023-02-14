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Польша ждет от Путина новых провокаций: о чем инцидент с самолетами РФ

Путин и Кремль будут продолжать прибегать к новым и новым провокациям

сегодня, 18:35
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Автор:

Лиля Воробьева

Конфликтный случай в польской зоне ответственности, когда истребители из Нидерландов перехватили российские самолеты-нарушители – это попытка РФ провести проверку бдительности и единства сил НАТО. В будущем не исключается, что кремлевский диктатор Владимир Путин и дальше будет прибегать к подобным провокациям.

Польша ждет от Путина новых провокаций: о чем инцидент с самолетами РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (фото из открытых источников)

Об этом сообщает PAP , ссылаясь на заявление по поводу инцидента вблизи Польши польского премьер-министра Матеуша Моравецкого.


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"Путин и Кремль будут продолжать прибегать к новым и новым провокациям. Они таким образом испытывают бдительность, они проверяют согласованность и единство Североатлантического Альянса", — сказал польский чиновник.

Далее Моравецкий отметил, что то, что произошедший случай говорит о том, что сейчас нужно сохранять спокойствие, но реакция должна быть быстрой, согласованной с союзниками.

"Здесь снова сработали все процедуры", — продолжил польский премьер.

Комментируя эту историю, глава польского правительства вспомнил о происшествии 15 ноября, именно тогда, когда продолжались российские ракетные обстрелы, неподалеку от польско-украинской границы в городке Пшеводуве, это польская территория, сорвалась ракета, и погибли два поляка.

"Тогда мы также приняли правильные решения вместе с нашими союзниками", — резюмировал польский чиновник.

Важно, что два истребителя F-35 из Нидерландов перехватили три российских военных самолета, пролетавших над польской зоной ответственности Альянса недалеко от города Калининград.

При этом самолет Ил-20М Кут-А из РФ сопровождали два Су-27, которые приближались к границе Польши, однако через некоторое время два F-35 Нидерландов "вывели" истребители России.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия обязала свои учебные заведения закупить макеты оружия на десятки миллионов.




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Источник: https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1535821,premier-o-rosyjskich-samolotach-przy-granicy-z-polska-putin-i-kreml-beda
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comments

Обсуждения

дом

сегодня, 19:34

може я тупий, якщо до мене залетіли озброенні вояки то їх треба зразу ..тут ту ,щоб більше не хотілось а то майонез- перехоплення супроводження----ви так від своеї жінки будете коханця підлизувати;)))

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