В администрации президента Польши Кароля Навроцкого заявили о проведении активной международной информационной кампании, целью которой является донесение до иностранных партнеров позиции Варшавы по влиянию отдельных решений президента Украины Владимира Зеленского на двусторонние отношения между странами. Об этом в эфире телеканала TV Republika сообщил представитель польского президента Рафал Лешкевич.

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Он подтвердил, что польская сторона больше не ограничивается исключительно внутренними или закрытыми дипломатическими каналами для выражения замечаний по Киеву. По его словам, польские дипломаты и правительственные представители все чаще используют международные платформы для озвучивания критики в адрес украинского руководства.

Лешкевич объяснил, что вынесение этой темы на глобальный уровень имеет, по его мнению, своеобразный "объяснительный эффект", поскольку международное сообщество должно лучше понять причины польского беспокойства и оценить их политический и общественный контекст.

"Мы постоянно говорим об УПА, говорим об этом не только в Польше. Мы переносим эту дискуссию также на международный форум, который должен понять, почему это решение президента Украины так негативно влияет на польско-украинские отношения. Не только в символическом, но и политическом, социальном измерении", — отметил он.

Кроме того, в польской администрации подчеркивают, что Варшава ожидает пересмотра решения о присвоении одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почетного наименования, связанного с Героями УПА. В Польше считают, что этот шаг должен быть упразднен украинской стороной.

Спикер подчеркнул, что Варшава пока демонстрирует сдержанность, однако срок ожидания не безграничен и может изменить характер дальнейших действий.

"Еще немного подождем, изменит ли президент Зеленский свое решение. Дипломатия руководствуется принципами взаимности, поэтому здесь это решение должно встретить жесткую реакцию президента Кароля Навроцкого", – добавил Лешкевич.

"Комментарии" уже писали, что самопровозглашенный белорусский правитель Александр Лукашенко выразил мнение, что война России против Украины может завершиться до конца 2026 года. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Al Arabiya 12 июня, а его содержание было распространено белорусскими медиа.