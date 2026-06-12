Польща жорстко звернулася до Заходу через Україну: яку претензію озвучено

В адміністрації президента Польщі Кароля Навроцького заявили про проведення активної міжнародної інформаційної кампанії, метою якої є донесення до іноземних партнерів позиції Варшави щодо впливу окремих рішень президента України Володимира Зеленського на двосторонні відносини між країнами. Про це в ефірі телеканалу TV Republika повідомив речник польського президента Рафал Лешкевич.

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Він підтвердив, що польська сторона більше не обмежується виключно внутрішніми чи закритими дипломатичними каналами для висловлення зауважень щодо Києва. За його словами, польські дипломати та урядові представники дедалі частіше використовують міжнародні платформи для озвучення критики на адресу українського керівництва.

Лешкевич пояснив, що винесення цієї теми на глобальний рівень має, на його думку, своєрідний "пояснювальний ефект", оскільки міжнародна спільнота повинна краще зрозуміти причини польського занепокоєння та оцінити їхній політичний і суспільний контекст.

"Ми постійно говоримо про УПА, говоримо про це не тільки в Польщі. Ми переносимо цю дискусію також на міжнародний форум, яке має зрозуміти, чому це рішення президента України так негативно впливає на польсько-українські відносини. Не тільки в символічному, але й у політичному, соціальному вимірі", – зазначив він.

Крім того, у польській адміністрації наголошують, що Варшава очікує перегляду рішення щодо присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування, пов’язаного з Героями УПА. У Польщі вважають, що цей крок має бути скасований українською стороною.

Речник підкреслив, що Варшава поки демонструє стриманість, однак термін очікування не є безмежним і може змінити характер подальших дій.

"Ще трохи почекаємо, чи змінить президент Зеленський своє рішення. Дипломатія керується принципами взаємності, тож тут це рішення має зустріти жорстку реакцію президента Кароля Навроцького", – додав Лешкевич.

"Коментарі" вже писали, що самопроголошений білоруський правитель Олександр Лукашенко висловив думку, що війна Росії проти України може завершитися до кінця 2026 року. Таку заяву він зробив в інтерв’ю телеканалу Al Arabiya 12 червня, а її зміст поширили білоруські медіа.