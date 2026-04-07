Польшу втягивают в войну: Туск выдвинул жесткий ультиматум Навроцкому
Польшу втягивают в войну: Туск выдвинул жесткий ультиматум Навроцкому

Туск обвинил президента и его окружение в рисковых шагах, которые могут привести к противостоянию на Ближнем Востоке

7 апреля 2026, 09:25
Клименко Елена

Премьер-министр Польши Дональд Туск открыто обвинил президента Кароля Навроцкого в действиях и намерениях, которые, по его мнению, могут вовлечь Польшу в конфликт на Ближнем Востоке. Эту позицию Туск обнародовал на своей странице в соцсети X, где он четко выразил обеспокоенность по поводу последних заявлений из окружения президента.

Премьер-министр резко отреагировал на комментарии представителей президентской среды, которые, по его словам, допускают вероятное участие Польши в военных операциях союзников.

"Люди из "Права и Справедливости" и Навроцкий хотят втянуть Польшу в войну на Ближнем Востоке. Я этого не допущу", — подчеркнул Туск, отмечая неприемлемость такого развития событий.

Кроме того, он не удержал эмоционального комментария в адрес своих политических оппонентов.

"Вам бы не помешало выпить ведро холодной воды", — написал премьер, пытаясь подчеркнуть серьезность ситуации и собственную позицию по избежанию участия страны в чужих конфликтах.

На фоне происходящего в американской политике также появились тревожные сигналы. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут "уничтожить Иран за одну ночь".

"Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может наступить уже завтра", — предупредил американский лидер, намекая на потенциальный ультиматум.

Портал "Комментарии" уже писал , что за прошедшие сутки российская армия осуществила более десяти атак на четыре района Днепропетровской области. В результате этих обстрелов погиб ребенок, а также пострадали несколько мирных жителей, получивших ранения.



