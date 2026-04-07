Польщу втягують у війну: Туск висунув жорсткий ультиматум Навроцькому

Туск звинуватив президента і його оточення у ризикових кроках, що можуть призвести до протистояння на Близькому Сході

7 квітня 2026, 09:25
Клименко Елена

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відкрито звинуватив президента Кароля Навроцького у діях та намірах, які, на його думку, можуть втягнути Польщу у конфлікт на Близькому Сході. Цю позицію Туск оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі X, де він чітко висловив занепокоєння щодо останніх заяв з оточення президента.

Прем’єр-міністр різко відреагував на коментарі представників президентського середовища, які, за його словами, допускають можливу участь Польщі у військових операціях союзників. 

"Люди з „Права та Справедливості“ та Навроцький хочуть втягнути Польщу у війну на Близькому Сході. Я цього не допущу", — підкреслив Туск, наголошуючи на неприйнятності такого розвитку подій.

Крім того, він не стримав емоційного коментаря на адресу своїх політичних опонентів.

"Вам би не завадило випити відро холодної води", — написав прем’єр, намагаючись підкреслити серйозність ситуації та власну позицію щодо уникнення участі країни у чужих конфліктах.

На тлі цих подій в американській політиці також з’явилися тривожні сигнали. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть "знищити Іран за одну ніч".

"Всю країну можна знищити за одну ніч, і ця ніч може настати вже завтра", — попередив американський лідер, натякаючи на потенційний ультиматум.

Портал "Коментарі" вже писав, що протягом минулої доби російська армія здійснила понад десять атак на чотири райони Дніпропетровської області. Внаслідок цих обстрілів загинула дитина, а також постраждали кілька мирних жителів, які отримали поранення.



