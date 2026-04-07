Польщу втягують у війну: Туск висунув жорсткий ультиматум Навроцькому

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відкрито звинуватив президента Кароля Навроцького у діях та намірах, які, на його думку, можуть втягнути Польщу у конфлікт на Близькому Сході. Цю позицію Туск оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі X, де він чітко висловив занепокоєння щодо останніх заяв з оточення президента.

Фото: з відкритих джерел

Прем’єр-міністр різко відреагував на коментарі представників президентського середовища, які, за його словами, допускають можливу участь Польщі у військових операціях союзників.

"Люди з „Права та Справедливості“ та Навроцький хочуть втягнути Польщу у війну на Близькому Сході. Я цього не допущу", — підкреслив Туск, наголошуючи на неприйнятності такого розвитку подій.

Крім того, він не стримав емоційного коментаря на адресу своїх політичних опонентів.

"Вам би не завадило випити відро холодної води", — написав прем’єр, намагаючись підкреслити серйозність ситуації та власну позицію щодо уникнення участі країни у чужих конфліктах.

На тлі цих подій в американській політиці також з’явилися тривожні сигнали. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть "знищити Іран за одну ніч".

"Всю країну можна знищити за одну ніч, і ця ніч може настати вже завтра", — попередив американський лідер, натякаючи на потенційний ультиматум.

