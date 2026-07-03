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Польские бизнесмены жестоко унизили Навроцкого из-за Украины: что известно

Польские компании рассчитывают присоединиться к послевоенному восстановлению Украины и реализовать свои проекты

3 июля 2026, 19:00
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Клименко Елена

Несмотря на охлаждение политических отношений между Киевом и Варшавой, польский бизнес не уменьшает интереса к работе в Украине. Наоборот, все большее число компаний готовятся к реализации инвестиционных проектов, рассчитывая принять участие в масштабном послевоенном восстановлении страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Польские бизнесмены жестоко унизили Навроцкого из-за Украины: что известно

Фото: из открытых источников

Заместитель генерального директора польского государственного Банка национального развития (Bank Gospodarstwa Krajowego, BGK) Марта Постула отметила, что в последнее время значительно возросло количество обращений от польских предприятий, которые ищут финансирование для проектов в сфере энергетики и инфраструктуры.  

"Предприниматели снова обращаются к нам, и сейчас портфель потенциальных проектов стал даже больше. Это значит, что они уже исследовали рынок, часто имеют украинских партнеров и хорошо осведомлены о энергетических и инфраструктурных проектах", — сказала Постула.

По ее словам, польские компании уже не только изучают украинский рынок, но активно готовят конкретные инвестиционные инициативы вместе с местными партнерами. Они рассчитывают приобщиться к послевоенному восстановлению Украины, стоимость которого, по оценкам Всемирного банка, может составить 524 млрд долларов.  

Как уже писали "Комментарии", общественный деятель Валерий Пекарь высказал предположение, что нынешнее обострение общественно-политической ситуации в Польше может являться частью масштабной российской информационной кампании. По его мнению, Москва пытается посеять раздор внутри польского общества, чтобы ослабить единство западных союзников Украины и подготовить почву для дальнейших действий.



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