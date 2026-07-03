Польські бізнесмени жорстко принизили Навроцького через Україну: що відомо

Попри певне охолодження політичних відносин між Києвом і Варшавою, польський бізнес не зменшує інтересу до роботи в Україні. Навпаки, дедалі більше компаній готуються до реалізації інвестиційних проєктів, розраховуючи взяти участь у масштабному повоєнному відновленні країни. Про це повідомляє Bloomberg.

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Заступниця генерального директора польського державного Банку національного розвитку (Bank Gospodarstwa Krajowego, BGK) Марта Постула зазначила, що останнім часом значно зросла кількість звернень від польських підприємств, які шукають фінансування для проєктів у сферах енергетики та інфраструктури.

"Підприємці знову звертаються до нас, і зараз портфель потенційних проєктів став навіть більшим. Це означає, що вони вже дослідили ринок, часто мають українських партнерів і добре обізнані з енергетичними та інфраструктурними проєктами", – сказала Постула.

За її словами, польські компанії вже не лише вивчають український ринок, а й активно готують конкретні інвестиційні ініціативи разом із місцевими партнерами. Вони розраховують долучитися до післявоєнної відбудови України, вартість якої, за оцінками Світовий банк, може сягнути 524 млрд доларів.

Як вже писали "Коментарі", громадський діяч Валерій Пекар висловив припущення, що нинішнє загострення суспільно-політичної ситуації в Польщі може бути частиною масштабної російської інформаційної кампанії. На його думку, Москва намагається посіяти розбрат усередині польського суспільства, щоб послабити єдність західних союзників України та підготувати ґрунт для подальших дій.