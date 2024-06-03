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Ткачик Олеся
Польские фермеры на два дня заблокируют грузовой участок на пункте пропуска "Рава-Русская – Хребенное". Ожидается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины. Блокировка границы связана с началом общеевропейских протестов фермеров, выступающих против "зеленого курса" Евросоюза. Протесты организованы накануне выборов в Европарламент.
Блокада границы
Как отметил политолог Юрий Богданов, главные требования к фермерам в рамках "зеленого курса" следующие: сокращение использования пестицидов на 50%, минеральных удобрений – на 20%, 25% площадей должны использоваться для выращивания органических продуктов. Это, конечно, нравится не всем, потому что нуждается в отказе от привычных практик и может привести к потере части прибыли.
По его словам, мелкое фермерство в ЕС давно уже не об экономике, а о социалке и дотациях. Переход от латифундий и юнкеров к мелкому фермерству был очень полезен для экономических преобразований после Второй Мировой — так малое и среднее фермерство сыграло реально важную роль в экономическом восстановлении Франции, Германии, Италии в 50-х.
Но, говорит эксперт, прошло 70-75 лет, экономическая ситуация изменилась, изменилась структура населения и занятости даже в малых городах и селах. Сейчас все больше фермеров напоминают новых шахтеров в Британии 70-х: экономическая целесообразность такого ведения хозяйства сомнительна, а социальная модель все больше напоминает паразитирование на экономике.
Эти протесты, подчеркивает он, попытка сохранить ультра привилегированное положение фермеров в ЕС в целом. И на них опираются консервативные евроскептические политические силы (та же Конфедерация в Польше), часто солидаризируемые в своей риторике с КНР и РФ.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что польские фермеры начали очередные протесты.
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Ігор
сегодня, 19:27
Знов агромафія пакостить. вас попереджали: юдейці ніколи не йдуть на взаємовигідну співпрацю. Вони звикли отримувати все. В них така тактика і вона завжди працювала. Вони обіцяють, підписують, ..., та що завгодно, але не виконують. Спитайте, як обдурили терпіл України. Саме тому у юдейсько-путинському протистоянні ціна питання: або / або. Середини не дано. Юдейська влада і олігархи України ніколи не зміряться з існуванням Росії.