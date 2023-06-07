Польские фермеры заблокировали проезд грузовиков из Украины: подробности

Польские фермеры заблокировали движение грузовиков из Украины через пункт пропуска "Шегини". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Польша. Фото: из открытых источников

"Перед пунктом пропуска "Медика" польские фермеры заблокировали движение грузовых транспортных средств, следующих из Украины в Польшу", — говорится в сообщении.

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Пропуск легковых автомобилей и автобусов производится в обычном режиме. Также беспрепятственно двигаются грузовики на въезд в Украину.

"Мы сообщим о возобновлении пропускных операций, а пока просим выбирать другие пути в Польшу", — подчеркнули в Гостаможслужбе.

Отметим, ситуация, когда польские фермеры устраивают протестные акции – не новая. Ранее польские фермеры протестовали из-за того, что более дешевая украинская сельхозпродукция заполонила их страну. Предыдущий министр сельского хозяйства Генрик Ковальчик вынужден был уйти в отставку, а Польша запретила импорт украинского зерна и продуктов. Почему ситуация обернулась скандалом? Как найти выход? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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Также издание "Комментарии" сообщало – заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков утверждает, что Россия грубо нарушает продленное зерновое соглашение. Страна-агрессор фактически блокирует корабли, следующие к одному из украинских портов (Южный). Что происходит и почему? Как можно разрешить ситуацию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



