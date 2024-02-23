Польские фермеры заблокируют границу со страной ЕС. Ей уже выставили требования

Как сообщил координатор блокады на границе с Литвой Кароль Печинский, польские фермеры хотят прекратить "зерновые карусели", их суть – вернуть украинское зерно обратно в Польшу.

Польские фермеры

Как говорит Печинский, украинское зерно транзитом следует в Литву через Люблинское или Подкарпатское воеводства Польши. Как только оно пересекло границу, польские службы больше не отслеживают его движение. И в этом проблема, говорит координатор блокады границы. По его словам, в Литве украинское зерно меняет документы и его возвращают обратно в Польшу.

Печинский сообщил, что Будзиск планируют заблокировать 1 марта в 10 часов утра. По его словам, блокада продлится неделю. Известно, что в этой акции примут участие фермеры из Варминско-Мазурского и Подлясского воеводств, потому что именно им вроде бы больше всего навредила так называемая "зерновая карусель". Печинский подчеркивает, что в 2023 году эти фермеры якобы не смогли продать свой урожай по удовлетворительной цене, а тем временем на региональный рынок "хлынула" продукция из Украины.

Кроме того, стало известно, что польские фермеры потребовали от Литвы. Они требуют, чтобы страна присоединилась к транзитной программе Европейского Союза. Такой шаг приведет к тому, что украинское зерно будут отправлять в порт Клайпеды, а затем кораблями будут его доставлены на рынки за пределы Европейского Союза.

Напомним, как рассказывал портал "Комментарии", 20 февраля польские фермеры ужесточили протесты на границе с Украиной. В этот день вблизи пропускного пункта "Медика – Шегини" они разблокировали два грузовых вагона поезда и высыпали 4 тонны украинского зерна, которое направлялось в Германию. Организаторы протеста сказали, что ничего не могли сделать, поскольку фермеры были на эмоциях и их действия можно понять.

Чтобы разрешить ситуацию, президент Владимир Зеленский предложил президенту Польши Анджею Дуди и премьеру Дональду Туску встретиться на границе и обсудить пути решения проблемы. Туск же отклонил предложение Зеленского. По его словам, 28 марта в Варшаве состоится встреча украинских и польских министров относительно блокады границы. При этом он добавил, что польские протестующие могут рассчитывать на него.