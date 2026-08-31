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Польские истребители перехватили российский самолет: подробности

Польша подняла истребители из-за российского разведывательного Ил-20 у своего воздушного пространства над Балтийским морем.

31 августа 2026, 23:35
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Slava Kot

Польские военно-воздушные силы 31 августа подняли истребители для перехвата российского военного самолета, приближающегося к воздушному пространству страны над Балтийским морем. Речь идет о разведывательном самолете Ил-20. Об инциденте сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Польские истребители перехватили российский самолет: подробности

Польские истребители перехватили российский самолет

Владислав Косиняк-Камыш заявил, что российский самолет находился примерно в 30 километрах к северу от курортного города Леба. По его словам, воздушное пространство Польши российское Ил-20 не нарушало. Однако из-за близости к польским границам военные приняли решение поднять истребители и осуществить перехват.

"Россия еще раз тестировала наши системы сдерживания и противовоздушной обороны. Перед полуднем, в 30 км к северу от Лебедев, наши истребители перехватили российский разведывательный самолет ИЛ-20. Не дошло до нарушения нашего воздушного пространства над Балтикой", — заявил Косиняк-Камыш.

Ил-20 – специализированный российский самолет радиоэлектронной разведки, предназначенный для сбора информации.

Подобные полеты вблизи границ НАТО регулярно становятся причиной поднятия истребителей альянса. Для Польши этот случай не одинок. В конце июля и начале августа польские власти уже сообщали о нескольких случаях приближения российских военных самолетов к воздушному пространству страны над Балтийским морем. Подобные инциденты фиксировали и в других странах Балтийского региона. Ранее испанские истребители, участвующие в миссии НАТО по усилению восточного фланга альянса, перехватывали российские военные самолеты в международном воздушном пространстве вблизи границ НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венгрии нетрезвый мужчина угнал самолет и улетел в сторону атомной электростанции.



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