Польські винищувачі перехопили російський літак: деталі

Польські військово-повітряні сили 31 серпня підняли винищувачі для перехоплення російського військового літака, який наблизився до повітряного простору країни над Балтійським морем. Йдеться про розвідувальний літак Іл-20. Про інцидент повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Польські винищувачі перехопили російський літак

Владислав Косіняк-Камиш заявив, що російський літак перебував приблизно за 30 кілометрів на північ від курортного міста Леба. За його словами, повітряний простір Польщі російський Іл-20 не порушував. Однак через близькість до польських кордонів військові ухвалили рішення підняти винищувачі та здійснити перехоплення.

"Росія ще раз тестувала наші системи стримування та протиповітряної оборони. Перед полуднем, за 30 км на північ від Лебедів наші винищувачі перехопили російський розвідувальний літак ІЛ-20. Не дійшло до порушення нашого повітряного простору над Балтикою", — заявив Косіняк-Камиш.

Іл-20 — спеціалізований російський літак радіоелектронної розвідки, призначений для збору інформації.

Подібні польоти поблизу кордонів країн НАТО регулярно стають причиною підняття винищувачів альянсу. Для Польщі цей випадок не є поодиноким. Наприкінці липня та на початку серпня польська влада вже повідомляла про кілька випадків наближення російських військових літаків до повітряного простору країни над Балтійським морем. Схожі інциденти фіксували й в інших країнах Балтійського регіону. Раніше іспанські винищувачі, які беруть участь у місії НАТО з посилення східного флангу альянсу, перехоплювали російські військові літаки в міжнародному повітряному просторі поблизу кордонів НАТО.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Угорщині нетверезий чоловік викрав літак і полетів у бік атомної електростанції.