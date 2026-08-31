Польські винищувачі перехопили російський літак: деталі

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Slava Kot
Польські військово-повітряні сили 31 серпня підняли винищувачі для перехоплення російського військового літака, який наблизився до повітряного простору країни над Балтійським морем. Йдеться про розвідувальний літак Іл-20. Про інцидент повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
Польські винищувачі перехопили російський літак
Владислав Косіняк-Камиш заявив, що російський літак перебував приблизно за 30 кілометрів на північ від курортного міста Леба. За його словами, повітряний простір Польщі російський Іл-20 не порушував. Однак через близькість до польських кордонів військові ухвалили рішення підняти винищувачі та здійснити перехоплення.
Іл-20 — спеціалізований російський літак радіоелектронної розвідки, призначений для збору інформації.
Подібні польоти поблизу кордонів країн НАТО регулярно стають причиною підняття винищувачів альянсу. Для Польщі цей випадок не є поодиноким. Наприкінці липня та на початку серпня польська влада вже повідомляла про кілька випадків наближення російських військових літаків до повітряного простору країни над Балтійським морем. Схожі інциденти фіксували й в інших країнах Балтійського регіону. Раніше іспанські винищувачі, які беруть участь у місії НАТО з посилення східного флангу альянсу, перехоплювали російські військові літаки в міжнародному повітряному просторі поблизу кордонів НАТО.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Угорщині нетверезий чоловік викрав літак і полетів у бік атомної електростанції.