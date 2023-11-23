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Польские перевозчики назвали сроки, сколько еще намерены блокировать границу с Украиной

Польские перевозчики хотят продолжать блокировать границу с Украиной как минимум до февраля

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Организатор акции по блокированию пунктов пропуска на границе с Украиной Рафал Меклер, председатель люблинской ячейки ультраправой партии "Конфедерация" объявил о намерении польских перевозчиков продолжить протест до 1 февраля 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом Меклер сообщил в соцсетях.

Польские перевозчики назвали сроки, сколько еще намерены блокировать границу с Украиной

Граница Украины и Польши. Фото: из открытых источников

Рафал Меклер проинформировал, что организаторы протеста подали заявку о продлении акции по блокированию границы на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск" до 1 февраля. 


"Принято без оговорок!", – отчитался поляк.

Отметим, ранее сообщалось, что забастовка польских дальнобойщиков на границе с Украиной грозит распространиться на группу фермеров, которые планируют присоединиться к протесту на пункте пропуска в Медыке.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко уверяет, что блокада, которую устроили польские перевозчики две недели назад, не влияет на проезд автобусов и частных авто. А вот украинские грузовики, ставшие серьезными конкурентами поляков, оказались заложниками ситуации. Их в очередях скопилось около трех тысяч – и пока ни украинские, ни польские власти ничего не могут поделать с данной проблемой. Что происходит и почему? Какой есть выход из ситуации? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — к польским перевозчикам, блокирующим проезд грузовых автомобилей в Украине как минимум в трех пунктах пропуска присоединились словацкие перевозчики. На территории Словакии перевозчики начали блокировать движение грузовиков через пункт пропуска "Вышне-Немецке". Эту информацию подтвердил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.




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Источник: https://twitter.com/MeklerRafal?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1727027137104978278%7Ctwgr%5Ecd3e9ab00403513239194440ca45c6dee35caf71%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2023%2F11%2F22%2F7429939%2F
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