Польский депутат обвинил своего коллегу в слишком украинской фамилии

Перед голосованием за продление помощи украинским беженцам в польском Сейме возник скандал из-за депутата от "Конфедерации" Гжегожа Брауна. Польский чиновник заявил, что у его коллеги депутата из "Гражданской платформы" Петра Кандыба слишком националистическая фамилия, которую имели украинцы члены ОУН и УПА.



Польский депутат Гжегож Браун критикует коллегу за украинскую фамилию. Фото из открытых источников

Во время выступления в Сейме Гжегож Браун резко отозвался об украинских беженцах в Польше. Член ультраправой "Конфедерации" заявил, что украинцы не стремятся получить польское гражданство, а к Польше относятся как к "корчме". По его мнению, украинцы, приехавшие в Польшу, это не только "вдовы войны и сироты, хотя и таких тоже немало", но и часто "смелые парни на шикарных авто".

Далее польский депутат заявил, что для продолжения помощи украинским беженцам в Польше нужно получить статистику на сколько увеличились угрозы, общественные невзгоды, бандитизм, преступления, торговля людьми и болезни после того, как украинцы прибыли в Польшу, спасаясь от войны.

На эти замечания отреагировал депутат от "Гражданской платформы" Петр Кандыба, который призвал Брауна "прекратить говорить глупости". Гжегож Браун отреагировал на критику в свою сторону и обвинил польского депутата в слишком украинской фамилии, которая, по его словам, связана с национализмом.

"Фамилия Кандыба значится среди активистов ОУН-УПА. Люди, которые носят эту фамилию, несомненно, внесли свой вклад в украинский национализм", — заявил Браун.

Далее депутат от "Конфедерации" заявил, что Петр Кандыба со своей фамилией может иметь "конфликт интересов", ведь выступает как бы против польских интересов.

На эти слова отреагировала вице-спикер Моника Велиховская, которая заявила, что Гжегож Браун не впервые "разжигает" антиукраинские настроения, и "это должно очень нравиться России". Велиховская добавила, что Браун снова может стать "героем путинских СМИ".

Отметим, что, несмотря на критику депутата от "Конфедерации" Гжегожа Брауна, польский Сейм принял решение продлить помощь украинским беженцам до 30 июня 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Польши заявили о возможной причастности российских агентов к протестам польских фермеров.

Также "Комментарии" писали, что в Польше опровергли заявления польских фермеров по поводу украинского зерна.