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Польского генерала, обучавшего украинских военных, уволили из-за информации военной контрразведки

Основанием для отзыва генерала Громадзинского стала проверка военной контрразведки

сегодня, 20:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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Польский генерал Ярослав Громадзинский был освобожден от должности. Именно он отвечал за подготовку украинских военных в немецком Висбадене. Производство по его делу возбудила Служба военной контрразведки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Польши.

Польского генерала, обучавшего украинских военных, уволили из-за информации военной контрразведки

Ярослав Громадзинский (фото из открытых источников)

"Принято решение об увольнении генерал-лейтенанта Громадзинского с должности командующего Еврокорпуса и его немедленного возвращения в страну", — говорится в сообщении.

В Минобороны Польши отметили, что основанием для отзыва Гражданского с работы стала проверка военной контрразведки в связи с "получением новой информации об офицере".

В министерстве не сообщают подробности о проверке, но цитируют фрагмент Закона о защите отечества, где речь идет о "расследовании по допуску к государственной тайне".

На место Ярослава Громадзинского сразу назначат другого офицера.

Европейский корпус (Eurocorps) – это группы сил быстрого реагирования, базирующиеся в Страсбурге. Известно, что Гражданский возглавил Еврокорпус в июне 2023 года, а последнее время служил в Международной группе поддержки Украины в Висбадене.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Польша с Германией сделали и интригующее заявление. Ситуация пока не меняется и Украина по-прежнему уступает оккупантам по количеству боеприпасов. Именно поэтому первые лица страны просят партнеров ускориться с поставками снарядов и техники, которые необходимы украинскому войску.

Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что следует обратить особое внимание на то, что Польша с Германией заявляют о бронетанковой коалиции для Украины.
 



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