Польского генерала, обучавшего украинских военных, уволили из-за информации военной контрразведки

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Лиля Воробьева
Польский генерал Ярослав Громадзинский был освобожден от должности. Именно он отвечал за подготовку украинских военных в немецком Висбадене. Производство по его делу возбудила Служба военной контрразведки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Польши.
Ярослав Громадзинский (фото из открытых источников)
"Принято решение об увольнении генерал-лейтенанта Громадзинского с должности командующего Еврокорпуса и его немедленного возвращения в страну", — говорится в сообщении.
В Минобороны Польши отметили, что основанием для отзыва Гражданского с работы стала проверка военной контрразведки в связи с "получением новой информации об офицере".
В министерстве не сообщают подробности о проверке, но цитируют фрагмент Закона о защите отечества, где речь идет о "расследовании по допуску к государственной тайне".
На место Ярослава Громадзинского сразу назначат другого офицера.
Европейский корпус (Eurocorps) – это группы сил быстрого реагирования, базирующиеся в Страсбурге. Известно, что Гражданский возглавил Еврокорпус в июне 2023 года, а последнее время служил в Международной группе поддержки Украины в Висбадене.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Польша с Германией сделали и интригующее заявление. Ситуация пока не меняется и Украина по-прежнему уступает оккупантам по количеству боеприпасов. Именно поэтому первые лица страны просят партнеров ускориться с поставками снарядов и техники, которые необходимы украинскому войску.
Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что следует обратить особое внимание на то, что Польша с Германией заявляют о бронетанковой коалиции для Украины.
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