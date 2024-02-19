Полякам «сорвало крышу», они заблокировали автобус с пассажирами. Как отреагировала власть и что будет делать

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Ткачик Олеся
Как сообщил министр, после этого инцидента он провел срочные телефонные переговоры с главой Бюро нацбезопасности Польши Яцеком Северой и подчеркнул, что такие действия протестующих недопустимы. Министр подчеркнул, что блокирование границы является прямой угрозой безопасности обороняющейся страны, влияющей на борьбу с Россией.
Блокада границы набирает оборотов
По его словам, Украина ожидает действий польских коллег по недопущению таких ситуаций в будущем и решению проблемы в целом.
О том, что ситуация на границе с Польшей становится более критичной, заявил и заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач. По его словам, в настоящее время польские фермеры блокируют шесть пунктов пропуска. Наиболее критическая ситуация, говорит заместитель министра, сложилась на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта.
По его словам, посольство Украины в Польше 24/7 в связи с польской полицией и пограничной службой немедленно реагирует на сообщения о попытках блокады пассажирского транспорта.
Напомним, сейчас заблокированы для свободного движения грузовиков "Ягодин – Дорогуск", "Угринов – Долгобычев", "Устилуг – Зосин", "Шегини – Медика", "Рава-Русская – Гребенное" и "Краковец – Корчёва". Благодаря услуге есть Очередь с украинской стороны границы нет физических очередей на выезд, на территории Польши на дороге ожидают около 3 тысяч грузовиков.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что поляки 20 февраля планируют полностью заблокировать все пункты пропуска с Украиной. Власти пытаются найти общий язык с польскими коллегами, чтобы разрешить эту ситуацию.
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сегодня, 13:39
Неприємності навколо нацизму юдейців тільки більшають. І на рівні громадських організацій чи держав або, навіть, цілими континентами як Східна та Північна Америка Австралія Африка майже вся Азія, відвертається від найбільшого у світі нацистського Зла: голови концтабору вічно легітимного як Янукович - Фюрера. Тому і програли!