Полякам «сорвало крышу», они заблокировали автобус с пассажирами. Как отреагировала власть и что будет делать

Как сообщил министр, после этого инцидента он провел срочные телефонные переговоры с главой Бюро нацбезопасности Польши Яцеком Северой и подчеркнул, что такие действия протестующих недопустимы. Министр подчеркнул, что блокирование границы является прямой угрозой безопасности обороняющейся страны, влияющей на борьбу с Россией.

Блокада границы набирает оборотов

"Женщины и дети, которые искали убежища от войны и в силу разных причин возвращаются домой не могут становиться заложниками бизнес-интересов. Подобные акции и примеры негуманного отношения к украинцам на границе ЕС могут использоваться российскими спецслужбами для разрушения искусственного конфликта между нашими странами",

– подчеркнул Кубраков.

По его словам, Украина ожидает действий польских коллег по недопущению таких ситуаций в будущем и решению проблемы в целом.

О том, что ситуация на границе с Польшей становится более критичной, заявил и заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач. По его словам, в настоящее время польские фермеры блокируют шесть пунктов пропуска. Наиболее критическая ситуация, говорит заместитель министра, сложилась на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта.

"Там не пропускаются гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо. Это прямое влияние на нашу обороноспособность. Также из-за этого пункта пропуска из Украины не могут выехать пустые грузовики, следующие за критически необходимыми товарами. Они вынуждены ждать более 15-ти километровой очереди для пустых на пункте пропуска "Нижанковичи – Мальховице", где временно приостановлена регистрация в еЧергу. Таким образом, водители буквально живут на дороге без нормальных условий",

– подчеркнул Сергей Деркач.

По его словам, посольство Украины в Польше 24/7 в связи с польской полицией и пограничной службой немедленно реагирует на сообщения о попытках блокады пассажирского транспорта.

Напомним, сейчас заблокированы для свободного движения грузовиков "Ягодин – Дорогуск", "Угринов – Долгобычев", "Устилуг – Зосин", "Шегини – Медика", "Рава-Русская – Гребенное" и "Краковец – Корчёва". Благодаря услуге есть Очередь с украинской стороны границы нет физических очередей на выезд, на территории Польши на дороге ожидают около 3 тысяч грузовиков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что поляки 20 февраля планируют полностью заблокировать все пункты пропуска с Украиной. Власти пытаются найти общий язык с польскими коллегами, чтобы разрешить эту ситуацию.