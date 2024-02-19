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Полякам «сорвало крышу», они заблокировали автобус с пассажирами. Как отреагировала власть и что будет делать

Польские протестующие заблокировали не только грузовые перевозки, но и пассажирские. Об этом, в частности, свидетельствует видео, распространенное в соцсетях, сообщает министр инфраструктуры Александр Кубраков

сегодня, 13:24 comments2438
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Ткачик Олеся
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Как сообщил министр, после этого инцидента он провел срочные телефонные переговоры с главой Бюро нацбезопасности Польши Яцеком Северой и подчеркнул, что такие действия протестующих недопустимы. Министр подчеркнул, что блокирование границы является прямой угрозой безопасности обороняющейся страны, влияющей на борьбу с Россией.

Полякам «сорвало крышу», они заблокировали автобус с пассажирами. Как отреагировала власть и что будет делать

Блокада границы набирает оборотов

"Женщины и дети, которые искали убежища от войны и в силу разных причин возвращаются домой не могут становиться заложниками бизнес-интересов. Подобные акции и примеры негуманного отношения к украинцам на границе ЕС могут использоваться российскими спецслужбами для разрушения искусственного конфликта между нашими странами",
– подчеркнул Кубраков.

По его словам, Украина ожидает действий польских коллег по недопущению таких ситуаций в будущем и решению проблемы в целом.

О том, что ситуация на границе с Польшей становится более критичной, заявил и заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач. По его словам, в настоящее время польские фермеры блокируют шесть пунктов пропуска. Наиболее критическая ситуация, говорит заместитель министра, сложилась на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта.

"Там не пропускаются гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо. Это прямое влияние на нашу обороноспособность. Также из-за этого пункта пропуска из Украины не могут выехать пустые грузовики, следующие за критически необходимыми товарами. Они вынуждены ждать более 15-ти километровой очереди для пустых на пункте пропуска "Нижанковичи – Мальховице", где временно приостановлена регистрация в еЧергу. Таким образом, водители буквально живут на дороге без нормальных условий",
– подчеркнул Сергей Деркач.

По его словам, посольство Украины в Польше 24/7 в связи с польской полицией и пограничной службой немедленно реагирует на сообщения о попытках блокады пассажирского транспорта.

Напомним, сейчас заблокированы для свободного движения грузовиков "Ягодин – Дорогуск", "Угринов – Долгобычев", "Устилуг – Зосин", "Шегини – Медика", "Рава-Русская – Гребенное" и "Краковец – Корчёва". Благодаря услуге есть Очередь с украинской стороны границы нет физических очередей на выезд, на территории Польши на дороге ожидают около 3 тысяч грузовиков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что поляки 20 февраля планируют полностью заблокировать все пункты пропуска с Украиной. Власти пытаются найти общий язык с польскими коллегами, чтобы разрешить эту ситуацию.




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Источник: https://www.facebook.com/Ministry.for.restoration/posts/pfbid02aTryHcZ9M12ErABrCcYzjDyeCwNC2iZuJV8xa9rBwxpnvZkp6jFC51Eoh8Tm4bLLl?locale=uk_UA
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:39

Неприємності навколо нацизму юдейців тільки більшають. І на рівні громадських організацій чи держав або, навіть, цілими континентами як Східна та Північна Америка Австралія Африка майже вся Азія, відвертається від найбільшого у світі нацистського Зла: голови концтабору вічно легітимного як Янукович - Фюрера. Тому і програли!


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