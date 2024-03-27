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Поляки активно скупают жилье в Испании: какая причина

Поляки все активнее покупают недвижимость в Испании

сегодня, 00:15
Автор:
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Марьян Ощановский
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Граждане Польши за последние месяцы начали активно скупать недвижимость в испанских городах.

Поляки активно скупают жилье в Испании: какая причина

Испания набирает популярность среди поляков. Фото из открытых источников

Как пишет газета Gazeta Wyborcza, поляки покупают квартиры в Испании, поскольку боятся, что на территории их страны может начаться война из-за вторжения РФ.

Издание подсчитало, что за последний год количество поляков, планирующих приобрести жилье в Испании, выросло в три раза. Большинство из них планируют покупку недвижимости из-за страха перед возможной войной в Польше.

Газета отмечает, что чаще всего испанской недвижимостью интересуются пенсионеры и молодежь из Польши.

Как известно, план Генштаба Польши предусматривает уход за реку Висла в случае нападения РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне, ставшие жертвами теракта в концертном зале в Москве, получили бумеранг истории, считает политтехнолог Олег Постернак. "Снова пошла искусственная дискуссия о размышлении, корни которой лишь в желании ее инициаторов устроиться на время в лагере декоративной справедливости и побыть словно более моральными и прогрессивными по сравнению с теми, кто имеет право на сатисфакцию. Пусть даже руками других врагов Российского Рейха", – отметил Олег Постернак.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что правительство России расширило список данных, которые владельцы сайтов обязаны хранить и предоставлять по требованию правоохранительным органам. В список таких данных добавили геолокацию граждан и используемые ими средства. Предлагаемые изменения затрагивают правила хранения данных, установленные для организаторов распространения информации в интернете в 2020 году.



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Источник: https://wyborcza.pl/0,0.html
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