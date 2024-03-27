Поляки активно скупают жилье в Испании: какая причина

Граждане Польши за последние месяцы начали активно скупать недвижимость в испанских городах.

Испания набирает популярность среди поляков. Фото из открытых источников

Как пишет газета Gazeta Wyborcza, поляки покупают квартиры в Испании, поскольку боятся, что на территории их страны может начаться война из-за вторжения РФ.

Издание подсчитало, что за последний год количество поляков, планирующих приобрести жилье в Испании, выросло в три раза. Большинство из них планируют покупку недвижимости из-за страха перед возможной войной в Польше.

Газета отмечает, что чаще всего испанской недвижимостью интересуются пенсионеры и молодежь из Польши.

Как известно, план Генштаба Польши предусматривает уход за реку Висла в случае нападения РФ.

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