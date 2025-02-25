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Стало известно, поддерживают ли американцы решение, чтобы Украина договорилась с РФ

The Hill пишет о том, что большинство американцев хотят, чтобы Украина договорилась с РФ

сегодня, 12:20
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Кравцев Сергей

Большинство граждан США поддерживают идею о том, чтобы Украина достигла мирного соглашения с Россией. Причем такие идеи нашли положительный отклик, как среди республиканцев, демократов, независимых, а также простых американских избирателей. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет издание "The Hill".

Стало известно, поддерживают ли американцы решение, чтобы Украина договорилась с РФ

Украина и США. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, несмотря на это, партии разделились во мнениях о том, как должен выглядеть процесс переговоров о прекращении боевых действий, ввиду того, что чиновники Белого дома встречаются с российскими официальными лицами, чтобы обсудить окончание войны, и отдельно ведут переговоры с Украиной о сделке по природным ресурсам.

Гарвардский опрос CAPS-Harris показал, что заявление президента США Дональда Трампа о прямых переговорах с РФ о прекращении войны против Украины пользуется большой популярностью среди республиканцев: 85% высказались за. Незначительное большинство независимых поддерживают этот подход, в то время как 60% демократов выступают против.

Почти 6 из 10 представителей всех партий заявили, что против того, чтобы администрация Трампа исключила Украину из переговоров, в том числе 76% демократов и 64% независимых. Однако 62% республиканцев заявили, что поддерживают переговоры без Украины.

При этом демократы и независимые не против исключения из переговорного процесса европейцев, в то время как республиканцы выступают за их участие.

Три четверти демократов и почти две трети независимых выступают против того, чтобы Трамп заставил Украину отдать свои оккупированные земли для прекращения войны, в то время как две трети республиканцев поддерживают это. Примерно две трети республиканцев, демократов и независимых говорят, что Украина должна получить гарантии безопасности от США, если она пойдет на уступки Кремлю.

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Источник: https://thehill.com/policy/international/5161958-most-voters-want-ukraine-to-reach-settlement-with-russia/
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