Поляки начали уставать от украинских беженцев: что произошло

Поляки меняют свое отношение к беженцам из Украины . Причина — "требовательная позиция" и хотели бы уменьшать объемы помощи, которую Польша дает украинцам.

Украинские беженцы в Польше (фото из открытых источников)

Как информирует Rzeczpospolita , таковы результаты последнего опроса об общественном восприятии беженцев из Украины и мигрантов, проведенном в начале лета специалистами исследовательской лаборатории Варшавского университета и экономико-гуманитарной академии в Варшаве.

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Среди жителей Польши поддержка помощи жителям Украины, безусловно, уменьшается. Все большее количество респондентов говорят, что их отношение изменилось, потому что оно связано с "отношением к правам", которое получили беженцы.

39,4% опрошенных отмечают, что меняют свое отношение к украинским беженцам, при этом называют как причину — "требовательное отношение" с их стороны. Еще 14,5% отметили, что "украинцы имеют больше прав, чем поляки".

"Мы все еще хотим помогать, в этом убеждены 85% респондентов, но уже не так решительно и безоговорочно, как годом ранее или даже в январе этого года", – заявляет глава проекта Роберт Станишевский.

Только за пять месяцев число тех, кто считал, что поляки должны помогать Украине во время военного вторжения, уменьшилось с 62% до 42%. Еще меньшее количество поляков — это 35%, — имеют положительное отношение к оказываемой им помощи, но в январе таких респондентов было 47%.

Двадцать пять процентов граждан Польши говорят однозначно "нет" дополнительной помощи украинцам. Процент тех, кто поддерживал помощь беженцам в их стране, снизился с 49% до 28%.

Стало больше тех, кто хочет, чтобы украинцы вернулись на свою родину после окончания военного вторжения – такие мнения высказывают уже почти 70% наших соседей.

Оценивают респонденты социальную помощь, которую Польша оказывает украинцам. 60% опрошенных сказали "нет" равному доступу к льготам, которые доступны полякам, еще более половины однозначно против предоставления льгот (год назад таких было 37%) и оплаты питания и квартир, где живут украинцы (было 20%).

Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько беженцев из Украины планируют остаться в Польше.