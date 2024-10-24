Поляки нашли объяснение, почему не передают Украине самолеты МиГ-29

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Кравцев Сергей
Польша будет чувствовать себя "незащищенной", если передаст Украине хотя бы десять самолетов МиГ-29. Сейчас Варшава находится в процессе замены старых самолетов на F-16 и F-35. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "Укринформ" сделал временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич.
Самолет МиГ-29. Фото из открытых источников
Чиновник уточнил, что за последние два года Польша уже передала Украине запасные части и самолеты МиГ-29. Более того, подчеркнул Петр Лукасевич, поляки фактически первыми призвали союзников предоставить украинцам что-то тяжелее "Джавелинов" – танков, МиГ-29 и более старых самолетов.
Дипломат отметил, что у Польши еще около 10-15 таких самолетов, которые все еще используются как часть ПВО. На сегодняшний день Варшава осуществляет масштабную трансформацию военно-воздушных сил, покупая у партнеров самолеты F-16 и F-35.
Лукасевич призвал союзников как в двустороннем формате, так и на уровне НАТО помочь восполнить пробелы, которые создаст передача МиГ.
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