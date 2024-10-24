Поляки нашли объяснение, почему не передают Украине самолеты МиГ-29

Польша будет чувствовать себя "незащищенной", если передаст Украине хотя бы десять самолетов МиГ-29. Сейчас Варшава находится в процессе замены старых самолетов на F-16 и F-35. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "Укринформ" сделал временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич.

Самолет МиГ-29. Фото из открытых источников

Чиновник уточнил, что за последние два года Польша уже передала Украине запасные части и самолеты МиГ-29. Более того, подчеркнул Петр Лукасевич, поляки фактически первыми призвали союзников предоставить украинцам что-то тяжелее "Джавелинов" – танков, МиГ-29 и более старых самолетов.

"Сейчас вопрос в том, как нам обеспечить "заполнение пробелов" — есть такой военный термин", — рассказал Лукасевич.

Дипломат отметил, что у Польши еще около 10-15 таких самолетов, которые все еще используются как часть ПВО. На сегодняшний день Варшава осуществляет масштабную трансформацию военно-воздушных сил, покупая у партнеров самолеты F-16 и F-35.

"Но процесс еще продолжается, поэтому мы не можем позволить себе потерять даже этот десяток МиГ-29, потому что будем чувствовать себя незащищенными", — сказал он.

Лукасевич призвал союзников как в двустороннем формате, так и на уровне НАТО помочь восполнить пробелы, которые создаст передача МиГ.

"По сути, это означает, что наши союзники должны прислать в Польшу несколько эскадрилий других самолетов, чтобы дать нам время нарастить собственные возможности, чтобы мы смогли передать МиГи, которые так нужны украинским пилотам", — сообщил дипломат.

Читайте также на портале "Комментарии" — Польша не получила доступ к тайным приложениям украинского Плана победы, который президент Владимир Зеленский презентовал партнерам. Как передает портал "Комментарии", об этом в разговоре с PAP рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский.



