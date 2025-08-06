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Поляки назвали лучшего президента страны: рейтинг

Александр Квасьневский возглавил рейтинг лучших президентов Польши.

6 августа 2025, 12:20
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Автор:
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Slava Kot

Большинство поляков считают Александра Квасьневского лучшим президентом в новейшей истории страны. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного агентством SW Research по заказу RMF FM.

Поляки назвали лучшего президента страны: рейтинг

Александр Квасьневский. Фото из открытых источников

Полякам задали вопрос: "Кто, по вашему мнению, был лучшим президентом в период Третьей Республики Польша?". В рейтинге лучших президентов Польши убедительную победу одержал Александр Квасьневский. 39,1% поляков считают его самым успешным главой государства.

Квасьневский возглавлял Польшу в течение двух президентских сроков с 1995 по 2005 год. Первый термин он провел как представитель левоцентристской партии Социальная Демократия Республики Польша, второй уже как независимый политик. Его президентство ассоциируется с периодом стабильности, евроинтеграции и экономических реформ.

Вторую позицию в рейтинге президентов Польши занял Лех Качиньский, президентство которого трагически оборвалось в 2010 году в результате авиакатастрофы под Смоленском. Его считают лучшим президентом 15,4% респондентов.

Третье место занял Анджей Дуда – 15% голосов. Он руководил страной с 2015 по 2025 год. Бывший президент и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса получил 6,9%, а Бронислав Коморовский – 4,3%.

19,3% опрошенных затруднились назвать лучшего президента Польши.

6 августа Кароль Навроцкий стал новым президентом Польши. Он заменил на этом посту Анджея Дуду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США назвали худшего президента всех времен. Им оказался Дональд Трамп, занявший последнее место в рейтинге президентов США.

Также "Комментарии" писали, что Навроцкий ответил на слова Зеленского, что полякам придется "брать в руки оружие".



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Источник: https://www.rmf24.pl/polityka/news-ranking-prezydentow-iii-rp-kto-zasluzyl-na-miano-najlepszego,nId,8007276
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