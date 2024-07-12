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Поляки обозлились на Дуду из-за ремонта дворца с бассейном

Миллионы злотых на ремонт резиденции президента: поляки не в восторге

сегодня, 17:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Миллионы злотых, из карманов польских налогоплательщиков, будут направлены на ремонт и модернизацию президентской резиденции на Хельском полуострове. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на издание Gazeta.

Поляки обозлились на Дуду из-за ремонта дворца с бассейном

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Согласно планам, резиденция президента Дуды, являющаяся местом встречи многих политиков, получит новую террасу и обновленный бассейн с подогревом. На начальные работы должно быть выделено более 791 000 злотых, с дополнительными 4,6 миллионами злотых, которые могут быть потрачены на реконструкцию других частей резиденции.

Приморскую резиденцию Президента Республики Польша планируют отремонтировать и модернизировать. Планируется провести термомодернизацию и реконструкцию кровли. Террасу также демонтируют, а затем реконструируют, на резиденции установят фотоэлектрические панели и установят тепловой насос для регулирования температуры в бассейне", – говорится в публикации.

Поляков недовольны, считая, что правительственные деньги могли бы быть использованы на более нужные обществу цели, такие как социальные программы или образование. Несмотря на то, что канцелярия президента подчеркивает необходимость реконструкции для встреч высокого уровня.

Отметим, что президентский приморский комплекс был расширен при Александре Квасьневском. По его инициативе была возведена "Панорама", которая, оборудованная бассейном, снаружи напоминает маяк. Здесь также есть две виллы, теннисный корт, сауна и тренажерный зал.

На официальном сайте Президента Республики Польша есть информация, что в течение многих лет имение на Хель посещали важнейшие политики со всего мира. Среди них были бывший канцлер Германии Ангела Меркель и 43-й президент США Джордж Буш-младший.



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Источник: https://next.gazeta.pl/next/7,151003,31136216,miliony-na-remont-rezydencji-andrzeja-dudy-mowa-o-reprezentacyjnym.html
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