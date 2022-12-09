Поляки опустошают полки магазинов, закупая электрогенераторы для Украины: детали

Стремление поляков помощь украинцам привело к дефициту некоторых товаров, в которых нуждаются и сами граждане соседней страны. Зимняя обувь, свечи и сахар – это основной перечень вещей, которые временами сложно найти в польских магазинах.

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Причина легкой нестабильности – война в Украине. Некоторые поляки скупали вышеуказанные товары для себя, готовясь таким образом к возможному конфликту и в Польше, другие же отправляли товары в Украину, нуждающимся беженцам и военнослужащим. Тогда еще никто и предположить не мог, что однажды Киев и другие украинские города погрузятся во тьму из-за отсутствия электроэнергии. На сложившуюся ситуацию Польша отреагировала моментально – воеводства, частные компании и волонтеры начали активно закупать генераторы и отправлять их в разные населенные пункты Украины.

"Соседи" так сфокусировались на теме генераторов, что их желание "обогреть всю Украину" привело к опустошению магазинов, на полках гипермаркетов не так просто найти большое количество генераторов, особого выбора уже нет, передает издание Wyborcza.

По состоянию на сегодня, спрос на генераторы превышает предложение. Издание Wyborcza узнала, как обстоят дела с электроагрегатами в одном из крупнейших гиперамаркетов Польши.

"Мы действительно не были готовы к такому наплыву покупателей. Генераторы еще есть в наличии, но не все, часто клиенты хотят приобрести какую-то конкретную модель определенной мощности, однако таковая может отсутствовать. В январе 2023 года мы намерены расширить не только ассортимент, но объем поставок", — рассказывает Патрик Котвица, представитель гипермаркета OBI.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что для помощи Украине было задействовано около 600 медиков из польской организации "Врачи без границ".

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