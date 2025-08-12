Поляки придумали, как показать Путину, что они готовы к войне

15 августа в Польше состоится крупнейший в истории военный парад с участием тысяч военных. Также учувствовать в параде будут сотни единиц техники союзников. Цель такого действа – продемонстрировать силу и послать сигнал агрессорам. Такое заявление сделал вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Военный парад в Польше. Фото: из открытых источников

Так, 15 августа Польша намерена провести крупнейший военный парад в своей истории — одновременно в Варшаве и на полуострове Гель, где свои умения продемонстрирует военно-морской флот.

В параде примут участие около 4 тысяч военнослужащих, 300 единиц техники, 50 летательных аппаратов и 20 кораблей, а также союзники из других стран.

Вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, который 11 августа принял участие в репетиции перед парадом, назвал это событие не только праздником, но и четким сигналом России о готовности Польши к любым вызовам.

"Это день, когда мы празднуем победу, а в нашей истории есть много примеров мученичества", — акцентировал Косиняк-Камыш.

Он добавил, что этот день – не только дань исторической памяти, но и ориентир на будущее, ведь угроза всегда приходит с одного и того же направления.

"Была ли это империя, или Советский Союз, или теперь Российская Федерация — методы всегда одни и те же, поэтому тем более стоит показать нашу силу", — подчеркнул министр.

