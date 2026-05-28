Поляки радикально изменили отношение к украинцам: озвучены шокирующие факты

Посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью "Радио Свобода" подчеркнул, что следует четко отличать отношение польского общества к Украине как к государству, противостоящему российской агрессии, и к украинцам, проживающим в Польше. По его словам, подавляющая часть поляков, включая политиков и представителей властных элит, продолжает поддерживать Украину в войне, хорошо осознавая угрозу со стороны России.

В то же время ситуация с гражданами Украины, которые находятся в Польше, сложнее. Дипломат отметил, что в начале полномасштабного вторжения украинцев активно принимали и оказывали помощь, однако в 2025-2026 годах общественные настроения стали меняться. Он подчеркнул, что фиксируется постепенное ухудшение отношения, которое становится более сдержанным и иногда критическим.

Боднар объяснил, что посольство пытается реагировать на проблемные вопросы, влияющие на общий фон отношений. Среди них – чувствительные темы исторической памяти, процессы поиска и эксгумации, сложности на границе, а также отдельные экономические и социальные аспекты. По его словам, эти вопросы часто становятся источником напряжения, хотя часть из них удается урегулировать через диалог.

Посол также отметил, что подобные тенденции роста антимиграционных настроений наблюдаются и в других странах Европейского Союза. По его мнению, политические силы нередко используют эти настроения в своих интересах, что дополнительно влияет на восприятие украинцев за рубежом.

Он подчеркнул, что польское общество в целом сосредоточено на собственных национальных интересах, но в то же время, значительная часть политического истеблишмента продолжает поддерживать Украину, считая, что это также усиливает безопасность самой Польши.

Отдельно дипломат упомянул и о радикальных политических силах, в частности, представителей ультраправых движений, которые распространяют антиукраинские нарративы и пытаются влиять на общественное мнение. Он подчеркнул, что, несмотря на эти вызовы, ключевым остается поиск взаимной пользы в сотрудничестве между двумя странами.

