Поляки радикально змінили ставлення до українців: озвучено шокуючі факти

Посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв’ю "Радіо Свобода" наголосив, що варто чітко відрізняти ставлення польського суспільства до України як держави, яка протистоїть російській агресії, та до українців, які проживають у Польщі. За його словами, переважна частина поляків, включно з політиками та представниками владних еліт, продовжує підтримувати Україну у війні, добре усвідомлюючи загрозу з боку Росії.

Водночас ситуація з громадянами України, які перебувають у Польщі, є складнішою. Дипломат зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення українців активно приймали та надавали допомогу, однак у 2025–2026 роках суспільні настрої почали змінюватися. Він підкреслив, що фіксується поступове погіршення ставлення, яке стає більш стриманим і подекуди критичним.

Боднар пояснив, що посольство намагається реагувати на проблемні питання, які впливають на загальний фон відносин. Серед них — чутливі теми історичної пам’яті, процеси пошуку та ексгумації, складнощі на кордоні, а також окремі економічні та соціальні аспекти. За його словами, ці питання часто стають джерелом напруження, хоча частину з них вдається врегульовувати через діалог.

Посол також зауважив, що подібні тенденції зростання антиміграційних настроїв спостерігаються і в інших країнах Європейського Союзу. На його думку, політичні сили нерідко використовують ці настрої у власних інтересах, що додатково впливає на сприйняття українців за кордоном.

Він підкреслив, що польське суспільство загалом зосереджене на власних національних інтересах, але водночас значна частина політичного істеблішменту продовжує підтримувати Україну, вважаючи, що це також посилює безпеку самої Польщі.

Окремо дипломат згадав і про радикальні політичні сили, зокрема представників ультраправих рухів, які поширюють антиукраїнські наративи та намагаються впливати на громадську думку. Він наголосив, що попри ці виклики, ключовим залишається пошук взаємної користі у співпраці між двома країнами.

