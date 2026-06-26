В этом году гораздо меньше польских городов соглашаются принимать украинских детей на летний отдых и оздоровление. Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире радио "Западный полюс".

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По словам мэра, по сравнению с предыдущими годами количество участвовавших в таких программах польских общин существенно сократилось. В связи с этим городские власти начали искать новых международных партнеров. Как отметил Марцинкив, поддержку уже предложили города Венгрии и стран Балтии, которые согласились принимать украинских детей на отдых.

"Если в прошлые годы польские города больше принимали детей, то в этом году многие города, к сожалению, отказались. Жаль, что сейчас такая антиукраинская истерия в польских городах", — сказал городской голова.

Он также сообщил, что первоочередное право на заграничное оздоровление имеют дети погибших и пропавших без вести военнослужащих 102-й отдельной бригады территориальной обороны.

Несмотря на сокращение количества программ в Польше, часть детей уже смогла провести летние каникулы за границей. В частности, оздоровительные поездки состоялись в хорватском Шибенике, польском Хшанува, литовском Тракая и венгерском Ньиредьгазе.

Кроме международных программ, в Ивано-Франковске проходит летняя оздоровительная кампания. В настоящее время завершается вторая смена в лагере "Лимница", где отдыхают дети военнослужащих, участников боевых действий и семей, эвакуированных из прифронтовых регионов Украины.

Портал "Комментарии" ранее писал , что возможное изменение правительства в Великобритании не повлияет на политику Лондона в отношении Украины. Об этом заявил заместитель премьер-министра Дэвид Ламми, слова которого приводит EuroNews.