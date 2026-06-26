Поляки знову вразили цинічним кроком щодо України: подробиці скандалу

Цього року значно менше польських міст погоджуються приймати українських дітей на літній відпочинок та оздоровлення. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі радіо "Західний полюс".

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За словами мера, порівняно з попередніми роками кількість польських громад, які брали участь у таких програмах, суттєво скоротилася. У зв'язку з цим міська влада почала шукати нових міжнародних партнерів. Як зазначив Марцінків, підтримку вже запропонували міста Угорщини та країн Балтії, які погодилися приймати українських дітей на відпочинок.

"Якщо минулих років польські міста більше приймали дітей, то цього року багато міст, на жаль, відмовилося. Шкода, що зараз така антиукраїнська істерія у польських містах", – сказав міський голова.

Він також повідомив, що першочергове право на закордонне оздоровлення мають діти загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців 102-ї окремої бригади територіальної оборони.

Попри скорочення кількості програм у Польщі, частина дітей вже змогла провести літні канікули за кордоном. Зокрема, оздоровчі поїздки відбулися до хорватського Шибеника, польського Хшанува, литовського Тракая та угорського Ньїредьгази.

Окрім міжнародних програм, в Івано-Франківську триває літня оздоровча кампанія. Наразі завершується друга зміна в таборі "Лімниця", де відпочивають діти військовослужбовців, учасників бойових дій та родин, які евакуювалися з прифронтових регіонів України.

Портал "Коментарі" раніше писав, що можлива зміна уряду у Великій Британії не вплине на політику Лондона щодо України. Про це заявив заступник прем'єр-міністра Девід Ламмі, слова якого наводить EuroNews.