Поляки снова удивляют. Туск объявил дату встречи с украинскими чиновниками

По словам премьера Дональда Туска, польское правительство будет искать "защитные решения" для фермеров, блокирующих украинско-польскую границу. Их будут пытаться найти, используя внутренние методы через привлечение средств из национальных фондов, а также путем дальнейших переговоров с Украиной и Европейским Союзом.

Дональд Туск

При этом Туск обратился к польским фермерам и подчеркнул, что они могут на него положиться. Он подчеркнул, что чиновники планируют найти тот компромисс с протестующими и достичь договоренностей, которые позволили бы им прекратить забастовку и разблокировать границу.

Вместе с тем Дональд Туск подчеркнул, что Варшава не позволит никому воспользоваться протестом польских фермеров в целях российской пропаганды. Премьер заявил, что любая такая поддержка нарратива российского диктатора Владимира Путина является государственной изменой. По его словам, польские власти такого терпеть не будут.

Кроме того, Туск считает необходимым разделить вопросы во внутреннем и международном обсуждении, то есть безоговорочную поддержку Украины и защиту польских фермеров и польского рынка от негативных последствий либерализации торговли с Украиной.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 21 февраля президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с представителями правительства, на котором обсудил ситуацию на украинско-польской границе. Глава государства пообещал, что будут предприняты быстрые шаги.

После этого Зеленский записал обращение к президенту Польши Анджею Дуде и премьеру Дональду Туску, в котором призвал их встретиться с ним и украинскими чиновниками на границе для решения вопроса блокады.