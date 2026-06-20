Поляки устают от Украины: социологи зафиксировали тревожную смену настроений

В Польше постепенно меняется общественное отношение к Украине и украинским беженцам. Если в начале полномасштабной войны доминировала атмосфера безусловной солидарности, то теперь все больше поляков ожидают от Киева конкретных решений по историческим, экономическим и социальным вопросам. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра диалога имени Юлиуша Мерошевского, проведенного в конце 2025 года.

Опрос поляков. Фото: из открытых источников

Согласно обнародованным данным, доля негативных оценок по отношению к украинцам, проживающим в Польше, выросла до 35%. В то же время, положительное отношение остается несколько выше – 39%, хотя этот показатель также демонстрирует тенденцию к снижению.

Авторы исследования отмечают, что причиной таких изменений является не столько личная неприязнь к украинцам, сколько накопление экономических и социальных претензий. Часть респондентов выражает недовольство системой государственной поддержки беженцев, требуя более четких механизмов контроля и распределения помощи.

Среди других факторов называются конкуренция на рынке труда и озабоченность польских фермеров влиянием украинской аграрной продукции. Также часть общества опасается, что чрезмерная военная поддержка Украины может негативно отразиться на собственных оборонных возможностях Польши.

Отдельное место в опросе занимает тема Волынской трагедии. Более половины респондентов считают, что вопрос эксгумации и достоинства жертв должен быть одним из приоритетов в двустороннем диалоге между Киевом и Варшавой.

На этом фоне несколько снизилась и поддержка евроатлантических устремлений Украины. Доля противников вступления Украины в ЕС выросла до 25%, а членства в НАТО – до 24%. В то же время большинство поляков все еще поддерживают интеграцию Украины в западные структуры, но все чаще связывают ее с необходимостью проведения реформ и борьбы с коррупцией.

Несмотря на критические настроения, ключевой вывод исследования остается неизменным: значительная часть польского общества по-прежнему считает победу Украины над Россией лучшей гарантией безопасности и стабильности для всего региона.

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