Поляки втомлюються від України: соціологи зафіксували тривожну зміну настроїв

У Польщі поступово змінюється суспільне ставлення до України та українських біженців. Якщо на початку повномасштабної війни домінувала атмосфера безумовної солідарності, то тепер дедалі більше поляків очікують від Києва конкретних рішень щодо історичних, економічних та соціальних питань. Про це свідчать результати дослідження Центру діалогу імені Юліуша Мєрошевського, проведеного наприкінці 2025 року.

Опитування поляків. Фото: із відкритих джерел

Згідно з оприлюдненими даними, частка негативних оцінок щодо українців, які проживають у Польщі, зросла до 35%. Водночас позитивне ставлення залишається дещо вищим – 39%, хоча цей показник також демонструє тенденцію до зниження.

Автори дослідження зазначають, що причиною таких змін є не стільки особиста неприязнь до українців, скільки накопичення економічних та соціальних претензій. Частина респондентів висловлює невдоволення системою державної підтримки біженців, вимагаючи більш чітких механізмів контролю та розподілу допомоги.

Серед інших факторів називаються конкуренція на ринку праці та занепокоєння польських фермерів впливом української аграрної продукції. Також частина суспільства побоюється, що надмірна військова підтримка України може негативно позначитися на власних оборонних можливостях Польщі.

Окреме місце в опитуванні посідає тема Волинської трагедії. Понад половина респондентів вважають, що питання ексгумації та гідного вшанування жертв має бути одним із пріоритетів у двосторонньому діалозі між Києвом та Варшавою.

На цьому тлі дещо знизилася й підтримка євроатлантичних прагнень України. Частка противників вступу України до ЄС зросла до 25%, а членства в НАТО – до 24%. Водночас більшість поляків усе ще підтримують інтеграцію України до західних структур, але дедалі частіше пов’язують її з необхідністю проведення реформ і боротьби з корупцією.

Попри критичні настрої, ключовий висновок дослідження залишається незмінним: значна частина польського суспільства й надалі вважає перемогу України над Росією найкращою гарантією безпеки та стабільності для всього регіону.

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