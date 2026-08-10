Поляков будут предупреждать о бомбардировках Украины: что известно

Польша вводит дополнительное информирование граждан во время массированных атак по Украине. Если из-за потенциальной угрозы польские военные поднимут в воздух истребители, жители страны получат соответствующие SMS-сообщения. Об этом заявила заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковьяк-Чернецкая, сообщает RMF24.

Истребители. Фото: из открытых источников

Новое правило стало одним из последствий инцидента 30 июля, когда российская крылатая ракета Х-101 во время атаки на Украину залетела далеко в глубь польской территории. После этого в Варшаве решили усовершенствовать систему информирования населения о воздушных угрозах.

Теперь граждане смогут получать сообщения не только в случае непосредственной опасности, но и когда польские Вооруженные силы реагируют на масштабную российскую атаку против Украины.

Речь идет прежде всего о ситуациях, когда из-за риска нарушения польского воздушного пространства в небо поднимают истребители. SMS должно объяснять людям, почему авиация начала действовать и что происходит вблизи польских границ.

В Варшаве таким образом хотят избежать ситуации, когда резкая активность военной авиации вызывает у населения панику или рождает волну непроверенных сообщений.

В последнее время Польша все чаще вынуждена реагировать на массовые российские атаки по Украине. Географическая близость к зоне боевых действий создает риск того, что ракеты или беспилотники могут случайно или намеренно пересечь польское воздушное пространство.

Инцидент из Х-101 стал очередным напоминанием для Варшавы, что война в Украине напрямую влияет на ситуацию ситуации с соседними странами НАТО.

Новая система SMS-уведомлений должна сделать действия польской армии более понятными гражданам и позволить быстрее реагировать на потенциальные угрозы.

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