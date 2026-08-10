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Поляків попереджатимуть про бомбардування України: що відомо

Польські винищувачі підніматимуться в небо - громадяни отримуватимуть повідомлення. Рішення ухвалили після того, як російська ракета Х-101 залетіла вглиб польської території

10 серпня 2026, 15:54
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Кравцев Сергей

Польща запроваджує додаткове інформування громадян під час масованих російських атак по Україні. Якщо через потенційну загрозу польські військові підніматимуть у повітря винищувачі, мешканці країни отримуватимуть відповідні SMS-повідомлення. Про це заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собков'як-Чарнецька, повідомляє RMF24.

Поляків попереджатимуть про бомбардування України: що відомо

Винищувачі. Фото: з відкритих джерел

Нове правило стало одним із наслідків інциденту 30 липня, коли російська крилата ракета Х-101 під час атаки на Україну залетіла далеко вглиб польської території. Після цього у Варшаві вирішили вдосконалити систему інформування населення про повітряні загрози.

Тепер громадяни зможуть отримувати повідомлення не лише у випадку безпосередньої небезпеки, а й тоді, коли польські Збройні сили реагують на масштабну російську атаку проти України.

Йдеться передусім про ситуації, коли через ризик порушення польського повітряного простору в небо піднімають винищувачі. SMS має пояснювати людям, чому авіація почала діяти та що відбувається поблизу польських кордонів.

У Варшаві таким чином хочуть уникнути ситуації, коли різка активність військової авіації викликає у населення паніку або породжує хвилю неперевірених повідомлень.

Останнім часом Польща дедалі частіше змушена реагувати на російські масовані атаки по Україні. Географічна близькість до зони бойових дій створює ризик того, що ракети або безпілотники можуть випадково чи навмисно перетнути польський повітряний простір.

Інцидент із Х-101 став черговим нагадуванням для Варшави, що війна в Україні безпосередньо впливає на безпекову ситуацію сусідніх країн НАТО.

Нова система SMS-сповіщень має зробити дії польської армії більш зрозумілими для громадян та дозволити швидше реагувати на потенційні загрози.

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