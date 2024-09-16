Поляков пристыдили: даст ли теперь Польша деньги на "чешскую инициативу" для Украины

Глава МИД Польши Радослав Сикорский пообещал, что Варшава в будущем начнет финансировать "чешскую инициативу" по закупке боеприпасов для Украины за пределами Евросоюза. Как передает портал "Комментарии", такое заверение Сикорский дал в интервью "ЕП", находясь с визитом в Киеве.

Польша. Фото: из открытых источников

Польскому топ-дипломату задали вопрос о материалах в СМИ о том, что Польша, несмотря на публичные обещания, все еще не финансирует инициированные Чехией закупки артиллерийских снарядов для Украины по всему миру.

Министр подтвердил этот факт и пояснил, что речь идет о временных формальных препятствиях.

"У нас есть политическое решение выделить 50 млн евро в этом году и еще 50 млн в следующем. Но есть некоторые технические, административные и правовые вопросы, связанные с государственным агентством стратегических резервов. Министерство иностранных дел сделало свою часть работы. Надеюсь, коллеги из других министерств также все сделают. Это обязательно будет сделано", – сказал Радослав Сикорский.

Также министр считает, что странам Запада не стоит серьезно воспринимать российской ядерные угрозы в решении о снятии "дальнобойных" ограничений для Украины.

Кроме того, Сикорский высказал мнение, что мужчины-украинцы мобилизационного возраста не должны были бы получать социальные выплаты в странах ЕС.

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