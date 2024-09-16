Поляков пристыдили: даст ли теперь Польша деньги на "чешскую инициативу" для Украины

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Кравцев Сергей
Глава МИД Польши Радослав Сикорский пообещал, что Варшава в будущем начнет финансировать "чешскую инициативу" по закупке боеприпасов для Украины за пределами Евросоюза. Как передает портал "Комментарии", такое заверение Сикорский дал в интервью "ЕП", находясь с визитом в Киеве.
Польша. Фото: из открытых источников
Польскому топ-дипломату задали вопрос о материалах в СМИ о том, что Польша, несмотря на публичные обещания, все еще не финансирует инициированные Чехией закупки артиллерийских снарядов для Украины по всему миру.
Министр подтвердил этот факт и пояснил, что речь идет о временных формальных препятствиях.
Также министр считает, что странам Запада не стоит серьезно воспринимать российской ядерные угрозы в решении о снятии "дальнобойных" ограничений для Украины.
Кроме того, Сикорский высказал мнение, что мужчины-украинцы мобилизационного возраста не должны были бы получать социальные выплаты в странах ЕС.
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