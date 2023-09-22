Понадобятся усилия для восстановления доверия: в Польше снова обиделись на Украину

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что сравнения Польши с Россией, которые появились в заявлениях некоторых украинских политиков, являются чрезвычайно оскорбительными для поляков. Поэтому теперь понадобятся серьезные усилия для восстановления доверия между двумя народами. Как передает портал "Комментарии", такое заявление министр иностранных дел Польши озвучил у себя в Twitter (X).

Глава МИД Польши Збигнев Рау. Фото: из открытых источников

"Они (заявления – ред.) ведут к глубокому переписыванию польского сознания в отношении Украины и украинцев, не только коллективного, но прежде всего индивидуального", – написал Збигнев Рау.

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Дипломат отметил, после начала полномасштабной войны в Украине многие поляки приняли решение принять у себя дома украинцев, разделили с ними свой быт и теперь им крайне неприятно слышать, как их сравнивают с теми же россиянами, которые пришли на украинскую землю, чтобы убивать и разрушать.

Министр отметил, что долгое время поляки и украинцы одинаково пострадали от российского империализма. Польша пережила трагические для себя события в 1939 году. Украина снова столкнулась с ними в 2022-м.

"Мы считаем нынешнюю политику Украины не только вредной, болезненной, но, прежде всего, оскорбительной. Трудно предположить, что она скоро забудется. Именно поэтому она вредна для Украины. Мы все вместе можем многое от нее потерять", – отметил глава польского МИД.

Отметим, вчера президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что у него состоялась встреча с польскими и украинским лидерами, которая прошла весьма успешно и разногласия между Украиной и Польше, которые возникли из-за зернового вопроса, будут решены, как можно скорее. Офис украинского и польского президентов пока никак не комментируют встречу трех глав государств.

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