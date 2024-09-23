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После заявления о Крыме польский министр сказал, когда закончится война в Украине

Ключ к победе – в предоставлении Украине большей финансовой помощи для поддержки его собственной оборонной промышленности, заявил Сикорский

23 сентября 2024, 22:55
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Лиля Воробьева

Война в Украине завершится только тогда, когда президент России Владимир Путин признает, что его вторжение было ошибкой и что достижение целей стоит слишком дорого. Однако, как отметил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью телеканалу MSNBC, Путин еще не пришел к такому выводу. Об этом сообщает польское агентство PAP.

После заявления о Крыме польский министр сказал, когда закончится война в Украине

Радослав Сикорский (фото из открытых источников)

Сикорский подчеркнул, что ресурсы российской экономики и возможность посылать сотни тысяч российских солдат насмерть не безграничны. Он считает, что война может завершиться только тогда, когда международное право будет восстановлено, а границы вернутся в международно признанные границы.

"Он еще не дошел до этого, но его экономика и его способность посылать сотни тысяч россиян на смерть не безграничны… Если мы не остановимся на достигнутом, эту войну можно закончить, восстановив международное право и восстановив международные границы", – заявил министр.

Обсуждая "план победы" президента Украины Владимира Зеленского, который должен представить президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты Камали Гаррис и Дональду Трампу, Сикорский призвал Запад к оказанию дальнейшей военной помощи Украине.

Министр отметил, что не желает спекулировать по деталям "плана победы", но считает, что Запад должен предоставить Украине финансовые средства для того, чтобы изменить расчеты Путина. По его словам, Украине нужна поддержка своей оборонной промышленности, и несколько миллиардов долларов могли бы значительно помочь стране.

Сикорский также подчеркнул, что выходом из конфликта был бы отвод войск обеих стран за пределы их международно признанных границ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава МИД Польши нашел неприемлемое решение о судьбе Крыма



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Источник: https://www.pap.pl/ua
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