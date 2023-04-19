Правительство Польши готовит план на случай войны

Польское правительство работает над государственным планом управления в случае войны. Постановление, обнародованное на сайте правительства, определяет порядок организации и подготовки системы управления национальной безопасностью, в том числе обороной государства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Business Insider.



Польские военные. Фото из открытых источников

В сообщении на сайте Минобороны говорится об обеспечении бесперебойного управления государством, мониторинге, а также устранении последствий угроз государственной безопасности. Одно из важных изменений касается расширения полномочий премьер-министра Польши. Глава правительства сможет гибко формировать состав системы управления национальной безопасностью.

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Это значит, что премьер-министр сможет включать в систему другие органы. Сейчас в нее входят президент, премьер-министр, министры, органы центрального государственного управления и другие органы местного самоуправления. В ее состав входят также Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил. и другие органы военного управления", – сообщают польские СМИ.

Согласно проекту должности президента, премьер-министра и министров, а также центральные органы государственного управления, определенные главой правительства, образуют Центральное государственное управление обороны. Также планом предусмотрено создание резервного командного пункта обороны государства аналогичного состава.

Новые изменения находятся на консультациях правительства и на уровне воеводств. Если они будут приняты, то постановление вступит в силу в течение 14 дней.

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