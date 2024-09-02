Правительство Польши объявило новые правила относительно абортов: что изменили

Правительство Польши анонсировало новые изменения в законодательство, упрощающие доступ к абортам и подтверждающие легальность этой процедуры. Как сообщает EuroNews, эти изменения пришли после предварительных строгих ограничений, которые вызвали массовые протесты и заставили многих врачей воздерживаться от проведения абортов из-за страха преследования.

Запрет абортов в Польше (фото из открытых источников)

Новое правительство под руководством Дональда Туска заявило о намерении либерализовать законодательство, чтобы разрешить аборты до 12-й недели беременности. Однако в июле Сейм Польши с незначительным отрывом отклонил законопроект о частичной декриминализации абортов.

Туск отметил, что правительство ищет пути для обеспечения женщинам доступа к легальным абортам. По новым правилам женщина может получить разрешение на аборт до 12-й недели беременности на основе рекомендации врача, включая кардиолога, эндокринолога или психиатра. Врач, осуществляющий процедуру, не будет нести за нее ответственность.

До сих пор аборты в Польше были разрешены только в случаях сексуального насилия или если была угроза здоровью беременной женщины.

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда недавно ветировал закон, позволяющий безрецептурную продажу таблеток экстренной контрацепции для женщин от 15 лет, обосновывая свое решение защитой конституционных прав детей и стандартов здравоохранения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Польше беременная женщина погибла из-за запрета абортов . В городе Ченстохова из-за запрета абортов погибла беременная пациентка по имени Агнешка, которая была беременна двойняшками. Об этом сообщает британское издание The Guardian. Когда она прибыла в больницу, согласно заявлению, обнародованному родственниками, 37-летняя женщина испытывала боль. Однако была сознательна и в удовлетворительной физической форме.