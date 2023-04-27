Правительство Польши приняло судьбоносный закон в отношении украинских беженцев: детали

Многие страны Европы приняли к себе многотысячное число украинцев, бегущий со своей земли, чтобы спастись от российской агрессии. Наибольшее количество переселенцев нашли спасение в Польше – стране, которая смогла вместить в себе несколько миллионов беженцев. До определенного времени, как известно, легальное пребывание украинцев в этой стране должно было закончиться в августе 2023 года, после чего беженцы, не имеющие вида на жительство или другого польского документа, должны были бы покинуть территорию соседнего государства.

фото тематическое, из открытых источников

Сегодня стало известно, что в этом, волнующем всех переселенцев вопросе наконец-то была поставлена точка. Так, согласно официальным данным, польская власть продлила легальное пребывание всех военных беженцев до 4 марта 2024 года. Для некоторых категорий граждан, говорится в сообщение, разрешение на проживания в стране будет действовать вплоть до 30 сентября 2024 года.

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Стоит отметить, что внесение изменений в данный закон состоялся гораздо раньше августа месяца – конечного срока его действия. Таким образом Польша в очередной раз продемонстрировала озабоченность проблемами беженцев, а также проявила понимание и заботу, продлив их легальное пребывание на своей территории почти на год.

Напомним, ранее наше издание сообщало, что между Ассоциациями молочных предприятий Польши и Украины недавно возникло недопонимание, касающееся импорта "молочки" друг другу. После недлительных разбирательств, сообщают средства массовой информации, конфликт был исчерпан и решен.