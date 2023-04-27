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Правительство Польши приняло судьбоносный закон в отношении украинских беженцев: детали

Согласно официальным данным, польская власть продлила легальное пребывание всех военных беженцев до 4 марта 2024 года

27 апреля 2023, 17:48
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Многие страны Европы приняли к себе многотысячное число украинцев, бегущий со своей земли, чтобы спастись от российской агрессии. Наибольшее количество переселенцев нашли спасение в Польше – стране, которая смогла вместить в себе несколько миллионов беженцев. До определенного времени, как известно, легальное пребывание украинцев в этой стране должно было закончиться в августе 2023 года, после чего беженцы, не имеющие вида на жительство или другого польского документа, должны были бы покинуть территорию соседнего государства.

Правительство Польши приняло судьбоносный закон в отношении украинских беженцев: детали

фото тематическое, из открытых источников

Сегодня стало известно, что в этом, волнующем всех переселенцев вопросе наконец-то была поставлена точка. Так, согласно официальным данным, польская власть продлила легальное пребывание всех военных беженцев до 4 марта 2024 года. Для некоторых категорий граждан, говорится в сообщение, разрешение на проживания в стране будет действовать вплоть до 30 сентября 2024 года.


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Стоит отметить, что внесение изменений в данный закон состоялся гораздо раньше августа месяца – конечного срока его действия. Таким образом Польша в очередной раз продемонстрировала озабоченность проблемами беженцев, а также проявила понимание и заботу, продлив их легальное пребывание на своей территории почти на год.

Напомним, ранее наше издание сообщало, что между Ассоциациями молочных предприятий Польши и Украины недавно возникло недопонимание, касающееся импорта "молочки" друг другу. После недлительных разбирательств, сообщают средства массовой информации, конфликт был исчерпан и решен. 



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Источник: https://www.prawo.pl/samorzad/przedluzenie-legalnosci-pobytu-uchodzcow-z-ukrainy,521048.html
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