Премьер Польши Туск рассказал о неожиданном жесте солидарности от Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина выразила солидарность Польши в связи с тем, что страна борется с масштабным наводнением. Украинский премьер Денис Шмыгаль готов направить Польше помощь – 100 спасателей со специальным оборудованием.



Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников

Дональд Туск опубликовал в соцсети X сообщение о жесте солидарности от Украины. Кроме того, Украина не остановилась на словах, а готова к реальной помощи с борьбой с последствиями наводнения, отправив спасателей в Польшу.

"Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль направил мне заявления о солидарности с Польшей и готовности немедленно направить сотню спасателей, оснащенных специальным оборудованием для борьбы с наводнением", — написал Туск.

Туск также заявил, что польское правительство подготовит средства для экстренной помощи и ликвидации последствий наводнения. Кроме того, Польша также обратится за помощью в Евросоюз.

Большинство поляков одобрительно отозвались на сообщение Туска о помощи от Украины, указывая, что 100 спасателей от страны, ведущей войну, это "хороший жест". Остальные отметили, что в "беде всегда можно встретить друзей".

Напомним, что юг Польши борется с огромным наводнением, которое появилось после сильных дождей, выпавших за последние два дня. В стране появляются первые сообщения о пострадавших от наводнения. Вертолеты начали спасательные операции, эвакуируя жителей с крыш в критических ситуациях. Под водой находятся Клодзко, Строне Шленское, Лендек-Здруй и Глухолазы.

Прогнозы метеорологов не оптимистичны по Польше, ожидается еще больше подтопленных населенных пунктов на юге страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за наводнения в Польше и Чехии были отменены железнодорожные рейсы в Украину.

Также "Комментарии" писали, что Польша ограничит пропуск украинцев через границу.