Премьер Польши заговорил о Третьей мировой, если Украина проиграет: подробности

Если Украина проиграет и не устоит во время российской войны, это может стать началом Третьей мировой войны. Вот почему Запад обязан дать нашей стране оружие, чтоб отразить российскую агресию. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Берлин.

Матеуш Моравецкий (фото из открытых источников)

"30 лет либерального мира оказались тремя десятилетиями иллюзии. Западная Европа слишком легко поверила, что российского медведя можно приручить", – сказал политик.

Он подчеркнул, что мир ожидают серьезные последствия, если Россия одержит победу.

"Поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне, поэтому нет причин блокировать поддержку Киева и откладывать ее на неопределенный срок", – предупредил Моравецкий.

Польский премьер призвал Германию проявить решительность и дать нашей стране все виды оружия.

"Иметь дело с Россией это — заключить соглашение с дьяволом. Это стало удавкой на шее зависимых от российского газа стран. То, что для Запада было просто вопросом неудачных бизнес-интересов, стало вопросом жизни и смерти для таких стран, как Украина и Польша" , – заявил он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему Германия затягивает поставки Leopard 2. Вопрос передачи вооружений Украине странами-членами НАТО стоит остро в свете последних ракетных ударов России 14 января по объектам энергетической и жилищной инфраструктуры Украины и наступлению российских оккупантов на города Соледар и Бахмут. Германия хоть и заявила о готовности передать Украине танки Леопард 2, но постоянно затягивает этот процесс. Депутат "Социал-демократической партии Германии" Майкл Рот, вице-канцлер и сопредседатель партии "Союз 90/Зеленые", заместитель председателя фракции оппозиционной партии "Христианско-демократический союз" Йоган Вадефюль, а также глава "Союза резервистов вооруженных сил Германии" сходятся во мнении, что нельзя медлить с передачей ВСУ немецких танков, стоящих на вооружении бундесвера и европейских армий.

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