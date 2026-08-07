Президент Польши Кароль Навроцкий подтвердил, что Варшава и дальше будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии, поскольку успешное сопротивление Киева отвечает стратегическим интересам польского государства. В то же время, он дал понять, что объемы помощи будут определяться с учетом национальных интересов Польши.

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

По словам польского лидера, для Варшавы важно, чтобы украинские военные максимально эффективно сдерживали российскую армию на собственной территории. Именно поэтому Польша и дальше готова поддерживать соседнюю страну.

"Там, где бьют москаля, там Польша помогает", – заявил Навроцкий.

При этом он подчеркнул, что хотя его страна не принимает непосредственного участия в войне, она заинтересована в ослаблении российской военной машины.

Вместе с тем президент подчеркнул, что каждое решение о дальнейшей поддержке Киева будет проходить тщательный анализ.

По его словам, главным приоритетом остаются интересы польских граждан, а помощь не может оказываться автоматически или под политическим давлением.

Отдельно Навроцкий затронул исторические вопросы, заявив, что Польша ожидает уважения к собственной исторической памяти и национальным символам. Он отметил, что это также является составной частью польской государственной политики в отношениях с соседями.

Несмотря на эти оговорки, глава государства подтвердил неизменность стратегического курса Варшавы. По его убеждению, длительная и эффективная оборона Украины отвечает интересам безопасности Польши, а потому поддержка Киева будет оставаться одним из ключевых направлений польской внешней политики.

Также издание "Комментарии" сообщало – посол в Польше сделал громкое заявление о Бандере и членстве Украины в ЕС.



