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Президент Навроцкий сделал громкое заявление об Украине, адресовав прямой намек Москве

Варшава подтвердила готовность и дальше поддерживать Киев, но подчеркнула, что каждое решение будет приниматься прежде всего в интересах Польши

7 августа 2026, 14:36
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Кравцев Сергей

Президент Польши Кароль Навроцкий подтвердил, что Варшава и дальше будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии, поскольку успешное сопротивление Киева отвечает стратегическим интересам польского государства. В то же время, он дал понять, что объемы помощи будут определяться с учетом национальных интересов Польши.

Президент Навроцкий сделал громкое заявление об Украине, адресовав прямой намек Москве

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

По словам польского лидера, для Варшавы важно, чтобы украинские военные максимально эффективно сдерживали российскую армию на собственной территории. Именно поэтому Польша и дальше готова поддерживать соседнюю страну.

"Там, где бьют москаля, там Польша помогает", – заявил Навроцкий.

При этом он подчеркнул, что хотя его страна не принимает непосредственного участия в войне, она заинтересована в ослаблении российской военной машины.

Вместе с тем президент подчеркнул, что каждое решение о дальнейшей поддержке Киева будет проходить тщательный анализ.

По его словам, главным приоритетом остаются интересы польских граждан, а помощь не может оказываться автоматически или под политическим давлением.

Отдельно Навроцкий затронул исторические вопросы, заявив, что Польша ожидает уважения к собственной исторической памяти и национальным символам. Он отметил, что это также является составной частью польской государственной политики в отношениях с соседями.

Несмотря на эти оговорки, глава государства подтвердил неизменность стратегического курса Варшавы. По его убеждению, длительная и эффективная оборона Украины отвечает интересам безопасности Польши, а потому поддержка Киева будет оставаться одним из ключевых направлений польской внешней политики.

Также издание "Комментарии" сообщало – посол в Польше сделал громкое заявление о Бандере и членстве Украины в ЕС.




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Источник: https://www.rmf24.pl/fakty/polityka/news-prezydent-z-drogi-na-ktora-wszedlem-w-kampanii-wyborczej-nie,nIdn,1012778
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