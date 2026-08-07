Президент Навроцький зробив гучну заяву про Україну, адресувавши прямий натяк Москві

Президент Польщі Кароль Навроцький підтвердив, що Варшава й надалі підтримуватиме Україну у боротьбі проти російської агресії, оскільки успішний опір Києва відповідає стратегічним інтересам польської держави. Водночас він дав зрозуміти, що обсяги допомоги визначатимуться з урахуванням національних інтересів Польщі.

Кароль Навроцький. Фото: з відкритих джерел

За словами польського лідера, для Варшави принципово важливо, щоб українські військові максимально ефективно стримували російську армію на власній території. Саме тому Польща й надалі готова підтримувати сусідню країну.

"Там, де б'ють москаля, там Польща допомагає", — заявив Навроцький.

При цьому він підкреслив, що хоча його країна не бере безпосередньої участі у війні, вона зацікавлена у послабленні російської військової машини.

Разом із тим президент наголосив, що кожне рішення щодо подальшої підтримки Києва проходитиме ретельний аналіз.

За його словами, головним пріоритетом залишаються інтереси польських громадян, а допомога не може надаватися автоматично чи під політичним тиском.

Окремо Навроцький торкнувся історичних питань, заявивши, що Польща очікує поваги до власної історичної пам'яті та національних символів. Він зазначив, що це також є складовою польської державної політики у відносинах із сусідами.

Попри ці застереження, глава держави підтвердив незмінність стратегічного курсу Варшави. На його переконання, тривала й ефективна оборона України відповідає безпековим інтересам Польщі, а тому підтримка Києва залишатиметься одним із ключових напрямів польської зовнішньої політики.

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